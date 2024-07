Igny le 1er juillet 2024

LOGIC INSTRUMENT (FR0000044943- ALLOG) annonce le calendrier suivant pour les publications financières du 1er semestre 2024 :

Communiqué du chiffre d'affaires du premier semestre 2024 : 16 Juillet 2024 à 18h

Communiqué des résultats financiers du premier semestre 2024 : 7 Aout 2024 à 18h



Contact Investisseurs

Loïc Poirier– Président Directeur Général – poirier@archos.com





A propos de LOGIC INSTRUMENT

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Google Android et Microsoft Windows. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Alternext Paris (ALLOG). www.logic?instrument.com

