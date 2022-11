Logic Instrument Sa : Création du Club des Actionnaires

Paris le 29 Novembre 2022,



LOGIC INSTRUMENT annonce le lancement de son Club des Actionnaires. Avec la création de ce Club, LOGIC INSTRUMENT a pour objectif de renforcer ses relations avec ses actionnaires individuels.

En devenant membre du Club des Actionnaires, chaque actionnaire individuel de LOGIC INSTRUMENT détenant au moins 1 action pourra être informé en temps réel et directement par email des actualités de l'entreprise.



Pour le lancement du club, les actionnaires qui détiennent 3000 actions et plus bénéficieront également de 25% de réduction pour l'achat sur la boutique web d'un PC portable durci RC 300.



Pour devenir membre du Club des Actionnaires, les actionnaires individuels sont invités à remplir le formulaire d'inscription directement en ligne, dans l'espace Club des Actionnaires à retrouver dans la rubrique Investisseurs du site Internet https://logic-instrument.com/fr/club-des-actionnaires/





Contact :

Loïc POIRIER – PDG - l.poirier@logic-instrument.com





A propos de LOGIC INSTRUMENT

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, Smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Google Android™ et Microsoft Windows™. LOGIC INSTRUMENT opère sur le continent Européen, Africain et Asiatique via ses différentes filiales au travers de sa marque française Fieldbook. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Growth (ALLOG).

Site web: www.logic-instrument.com

Information non réglementée :

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/77407-logic-instrument-club-des-actionnaires-nov-2022.pdf

© Copyright Actusnews Wire

© 2022 ActusNews