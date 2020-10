Chiffres d'affaires consolidé (en M€) non audité Au 30 09 2020 Au 30 09 2019 Variation Variation LOGIC INSTRUMENT 6,7 9,3 -2,6 -28%

Le Chiffre d'affaires consolidé de LOGIC INSTRUMENT à fin septembre 2020 s'établit à 6,7M€ contre 9,3M€ l'année précédente.

Sur le seul troisième trimestre, le chiffre d'affaires ressort à 1,6M€, contre 3,6M€ sur la même période en 2019. La baisse du chiffre d'affaires s'explique par une réduction des commandes d'équipement dans un contexte de crise. Le secteur de la défense a été particulièrement touché avec des décalages importants de marchés.

Les perspectives dans ce contexte sont incertaines pour le dernier trimestre avec des clients très prudents sur les investissements en équipement et des difficultés possibles sur l'approvisionnement de certains composants qui entraîneraient des reports de livraison sur 2021.

A propos de LOGIC INSTRUMENT

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Google Android et Microsoft Windows. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents via ses différentes filiales. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Alternext Paris (ALLOG).

Site web : www.logic-instrument.com

Relations investisseurs : Loïc Poirier, poirier@archos.com

