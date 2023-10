Igny, le 5 octobre 2023 - Logic Instrument, leader dans le domaine des solutions informatiques durcies, annonce avec enthousiasme le lancement de sa toute nouvelle tablette durcie, la Fieldbook N80G2. Succédant au populaire modèle N80, la N80G2 est conçue pour répondre aux besoins exigeants des professionnels en déplacement, offrant une robustesse exceptionnelle couplée à des performances de pointe.

Caractéristiques clés :

1. Puissance et Connectivité 5G : Le Fieldbook N80G2 est équipée d'un processeur plus puissant et de la connectivité 5G, offrant ainsi des performances optimales et une connectivité ultrarapide par rapport à son prédécesseur qui était en 4G. En option, un connecteur RJ45 permet une connectivité directe aux réseaux filaires.

2. Durabilité renforcée : Conçue pour résister aux conditions les plus difficiles, la N80G2 est durcie pour résister aux chocs et aux chutes jusqu'à 1,2 mètre. Elle est certifiée IP65, assurant une protection contre la poussière et les projections d'eau.

3. Écran tactile 8 pouces : L'écran tactile de 8 pouces de la N80G2 est protégé par une vitre en verre trempé. Il peut être utilisé avec des gants ou des doigts mouillés, offrant une flexibilité d'utilisation dans des environnements variés.

4. Performances optimales : Dotée de 6 Go de RAM et d'un processeur Qualcomm 8 cœurs, la N80G2 offre des performances fluides pour exécuter des applications professionnelles gourmandes en ressources.

5. Batterie remplaçable sur le terrain : L'une des caractéristiques uniques de la N80G2 est sa batterie remplaçable sur le terrain sans aucun outil. Cela garantit une autonomie théoriquement infinie, tout en permettant aux utilisateurs de remplacer la batterie en cas de perte de capacité initiale, assurant ainsi une durée de vie étendue de la tablette.

Disponibilité : La Fieldbook N80G2 est déjà disponible en stock, prête à être déployée dans les environnements professionnels les plus exigeants.

"Le Fieldbook N80G2 représente une avancée significative dans notre engagement à fournir des solutions informatiques durcies de qualité supérieure. Avec des performances améliorées, une connectivité 5G et une durabilité renforcée, elle répond aux besoins des professionnels sur le terrain", déclare M. Loic Poirier, PDG de Logic Instrument.

Pour plus d'informations sur le Fieldbook N80G2 et sa large gamme d'accessoires, veuillez visiter le site web de Logic Instrument à l'adresse www.logic-instrument.com

Logic Instrument est un fabricant de renommée mondiale dans le domaine des technologies durcies. Depuis 36 ans, l'entreprise s'est engagée à fournir des solutions informatiques robustes et fiables pour les professionnels de l'industrie, de l'aérospatiale et le domaine de la défense. Les produits de Logic Instrument sont reconnus pour leur durabilité, leurs performances exceptionnelles et leur adaptabilité à diverses applications industrielles et militaires.

Loïc POIRIER – PDG - l.poirier@logic-instrument.com

A propos de LOGIC INSTRUMENT

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, Smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Google Android™ et Microsoft Windows™. LOGIC INSTRUMENT opère sur le continent Européen, Africain et Asiatique via ses différentes filiales au travers de sa marque française Fieldbook. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Euronext Growth (ALLOG). Site web: www.logic-instrument.com

