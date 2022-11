Paris le 23 Novembre 2022,

LOGIC INSTRUMENT a voulu un smartphone durci, ultra performant, et capable de répondre aux exigences des professionnels dans le monde de la production, de l'industrie et de la logistique et ainsi décidé d'intégrer un scanner codes à barre laser, offrant vitesse d'exécution, précision de lecture et confort d'utilisation de tout premier ordre.

Le Fieldbook F57G2 mise sur une autonomie décuplée avec une batterie interchangeable sans outils et grâce à un chargeur de batterie externe.

Cette caractéristique garantit un gain de productivité conséquent, permettant d'éviter l'immobilisation du terminal pendant le temps de charge.

Parmi les autres nouveautés, il est à noter l'utilisation d'un processeur 8 cœurs associés, l'apparition de touches de fonction PTT compatible avec n'importe quelle solution de communication sur chantier, entrepôt ou usine et l'ajout d'un système de fixation pour une sangle de portage et une dragonne

L'offre accessoires a été grandement étoffée avec entre autres une poignée type pistolet avec gâchette de scan, des stations de charge simple slot ou cinq slots, permettant d'y poser le Fieldbook F57G2 en fin de journée sans avoir à connecter un câble USB, un lecteur RFID ou encore un lecteur d'empreintes digitales hautement sécurisé.

Enfin, le terminal Fieldbook F57G2 conserve les principales caractéristiques ayant fait le succès de son ainé avec une étanchéité à l'eau et la poussière IP65, une vitre de protection en verre trempé et une résistance aux chocs, vibrations et chutes jusqu'à 1.5m de haut.

Le Fieldbook F57G2, possède un indice de réparabilité de 6.2. Il est disponible immédiatement

Contact :

Loïc POIRIER – PDG - l.poirier@logic-instrument.com

A propos de LOGIC INSTRUMENT

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, Smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Google Android™ et Microsoft Windows™. LOGIC INSTRUMENT opère sur le continent Européen, Africain et Asiatique via ses différentes filiales au travers de sa marque française Fieldbook. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Growth (ALLOG). Site web: www.logic-instrument.com

