Logic Instrument : bénéficiaire en 2022, le titre flambe

Logic Instrument a annoncé mardi avoir dégagé un résultat net positif en 2022, une performance qui permettait au titre du fabricant d'ordinateurs portables et de tablettes renforcés de grimper de plus de 14% à la Bourse de Paris.



Le groupe affiche un résultat net positif de 24.000 euros au titre de l'exercice 2022, à comparer avec une perte de 840.000 euros à l'issue de l'année 2021.



A 9,9 millions d'euros, son chiffre d'affaires s'est accru de 26%, une progression résultant de la reprise progressive des activités de ses clients notamment en Allemagne et à l'export (clients aux USA et en Turquie).



La marge brute s'est améliorée de 28% pour s'établir à plus de trois millions d'euros, pour un taux de marge en progression de 0,6 point à 30,3%.



Dans un communiqué, la filiale d'Archos dit afficher une situation bilancielle 'saine' après être parvenue à limiter les impacts de la pandémie de Covid.



S'agissant de ses perspectives, Logic estime que le contexte géopolitique est favorable à ses activités sur le secteur de la défense avec une progression des budgets d'investissement en Europe, et notamment un projet important en Allemagne qui sera facturé au premier semestre 2023.



Pour mémoire, la société est, depuis la fin 2022, en discussions avec Glacier Computers en vue de l'acquisition de cette entreprise implantée dans la région de Boston.



