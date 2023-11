Logistics Development Group plc est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. La société se concentre sur l'investissement dans le secteur des services logistiques. L'objectif d'investissement de la société est de fournir aux actionnaires des rendements totaux attrayants obtenus par l'appréciation du capital et, lorsque cela est prudent, par des distributions ou des dividendes aux actionnaires. La société cherche à atteindre ses objectifs d'investissement en investissant dans une série de paramètres : principalement dans des sociétés sous-évaluées, en mettant l'accent sur les sociétés qui génèrent ou ont le potentiel de générer des flux de trésorerie, où il y a un haut degré de visibilité des revenus et une position forte et distinctive sur le marché ; investissement dans des actions et des produits liés aux actions, dans des sociétés cotées et non cotées, et dans les fonds d'investissement DBAY, et des secteurs d'investissement, tels que les services aux entreprises, y compris la logistique, la distribution, les services de technologie, la sécurité et la fabrication. DBAY Advisers Limited est le gestionnaire d'investissement de la société.

Secteur Frêt au sol et logistique