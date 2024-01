Logitech International a prévu une baisse moins importante de son chiffre d'affaires annuel et a fait état d'un revenu légèrement inférieur au troisième trimestre mardi, lors de la première série de résultats du fabricant de périphériques informatiques sous la direction de Hanneke Faber, nouvellement nommée.

Les ventes ont chuté à 1,26 milliard de dollars au cours du trimestre clos le 31 décembre, contre 1,27 milliard de dollars un an plus tôt, le fabricant de souris, de claviers et de webcams continuant à faire face à un ralentissement des dépenses des consommateurs et des entreprises, ainsi qu'à un niveau élevé de comparables.

La société s'attend désormais à une baisse des ventes annuelles de 6 à 7 %, soit entre 4,2 et 4,25 milliards de dollars. Elle prévoyait auparavant une baisse des ventes de 9 à 12 % pour l'ensemble de l'année.

Elle prévoit que le résultat d'exploitation non GAAP augmentera de 4 % à 12 % et s'établira entre 610 et 660 millions de dollars. La société s'attendait auparavant à un résultat d'exploitation annuel non GAAP de l'ordre de 525 à 575 millions de dollars.

Logitech a dû faire face à des clients confrontés à une forte inflation et à l'incertitude des entreprises quant au développement économique futur et à la manière d'équiper leurs bureaux dans le cadre de l'adoption de modèles de travail hybrides. La société, basée à Lausanne, en Suisse, et à Newark, en Californie, a déclaré que son bénéfice d'exploitation hors GAAP avait augmenté pour atteindre 248 millions de dollars au cours de la période, qui est traditionnellement le trimestre le plus important de l'année.

"Nos équipes ont bien travaillé, poursuivant notre longue tradition d'innovation de produits exceptionnels... Mais nous ne serons pas satisfaits tant que nous n'aurons pas renoué avec la croissance du chiffre d'affaires", a déclaré M. Faber dans un communiqué.

Faber, ancien directeur de la division nutrition d'Unilever, a rejoint Logitech le 1er décembre, remplaçant le PDG de longue date Bracken Darrell, qui a rejoint l'année dernière l'entreprise de baskets et de vêtements VF Corp.