Lausanne (awp) - Logitech a trouvé sa nouvelle directrice générale (CEO), en la personne de Hanneke Faber. Celle-ci prendra sa fonction au 1er décembre prochain, a précisé le valdo-californien spécialiste des périphériques informatiques lundi soir.

Mme Faber est néerlandaise et travaillait jusqu'ici pour le géant des biens de consommation Unilever où elle a occupé dernièrement la fonction de Group President de cette entreprise. Ses responsabilités s'étendaient sur plus de 150 pays et concernaient les marques, la recherche et le développement, les affaires B2B Unilever Food Solutions et la chaîne d'approvisionnement avec près de 60 fabriques et sous-traitants dans le monde entier.

Avant Unilever, la future patronne de Logitech avait occupé le poste de directrice commerciale du détaillant Ahold Delhaize en charge de l'e-commerce de l'un des 50 plus gros fournisseur d'e-commerce du monde. Avant encore, elle avait occupé des fonctions directrices chez Procter&Gamble avec notamment les marques Head & Shoulders et Pantène et les affaires de cosmétiques.

Mme Faber occupe aussi un poste d'administratrice et membre du comité de surveillance de Tapestry Inc, maison-mère des marques de luxe Coach, Kate Spade New York et Stuart Weitzman. Elle a aussi été membre du conseil d'administration de l'allemand Bayer.

Comme patronne de Logitech, Mme Faber travaillera d'abord au siège de l'entreprise en Suisse, avant de s'établir l'an prochain dans la Silicon Valley.

L'ancien patron Bracken Darrell avait démissionné avec effet immédiat mi-juin dernier, après une dizaine d'années dans ce poste. Depuis, l'administrateur Guy Gecht occupait la fonction à titre intérimaire.

uh/rp