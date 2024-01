Logitech : relèvement des objectifs annuels

A l'occasion de sa publication trimestrielle, Logitech International indique relever ses objectifs pour son exercice 2023-24, tablant désormais sur un résultat opérationnel ajusté (non GAAP) entre 610 et 660 millions de dollars (au lieu de 525 à 575 millions).



De même, le fabricant suisse d'accessoires numériques anticipe maintenant un chiffre d'affaires annuel entre 4,2 et 4,25 milliards de dollars (et non plus de quatre à 4,15 milliards), soit une baisse attendue de 6 ou 7% par rapport à l'exercice précédent.



Sur son troisième trimestre comptable, Logitech a vu son BPA ajusté s'accroitre de 34% à 1,53 dollar et son résultat opérationnel ajusté augmenter de 22% à 248 millions, pour des revenus en repli de 1% à 1,26 milliard de dollars (-3% en monnaies locales).



