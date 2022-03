Logitech : Wedbush relève à 'surperformance'

Wedbush Securities a relevé mardi son opinion sur le titre Logitech, qu'il porte de 'neutre' à 'surperformance', en raison de questions de valorisation.



Dans une note de recherche, le broker américain souligne que le titre du fabricant suisse d'accessoires informatiques et multimédia se traite sur la base d'une décote 'importante', à la fois par rapport à sa valorisation historique et par rapport à celle ses pairs, dont Corsair.



Wedbush s'attend néanmoins à ce que le groupe basé à Lausanne renoue rapidement avec ses niveaux de croissance historiques à la faveur de la solide demande sur des marchés tels que la vidéoconférence, les webcams et les jeux vidéo.



D'après le courtier, Logitech devrait en effet parvenir à surpasser les bases de comparaison défavorables qui ont pénalisé ses résultats sur fond de fin de la pandémie, ainsi que les contraintes qui s'exercent actuellement en matière d'approvisionnement.



Son objectif de cours sur le titre coté aux Etats-Unis demeure 90 dollars.



