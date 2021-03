LOGITEC :H de nouveau plus optimiste à court terme, mais aussi à long terme

Le spécialiste des périphériques informatiques Logitech a relevé ses objectifs annuels pour la deuxième fois en un mois et demi. Il cible un résultat opérationnel ajusté de 1,1 milliard de dollars pour des revenus annuels en progression de 63% à taux de change constants. Logitech tablait auparavant respectivement sur 1,05 milliard de dollars et une progression de 57% à 60%.



Le groupe américano-suisse se veut également plus optimiste à long terme. Logitech vise désormais une progression des revenus entre 8% et 10% contre de 5% à 10% auparavant. La marge opérationnelle ajustée est pour sa part anticipée entre 14% et 17% contre de 11% à 14% précédemment.



"Il y a plusieurs années, nous avons entrepris de devenir une société de design et avons positionné notre entreprise pour accompagner les tendances de croissance à long terme du travail à distance, de la collaboration vidéo, de l'e-sport et de la création de contenu numérique. Ces tendances se sont accélérées au cours de l'exercice financier et ont vu Logitech atteindre sa maturité. Pour l'avenir, nous discernons de fortes opportunités de croissance et nous continuerons à investir derrière ces tendances séculaires " a commenté le PDG, Bracken Darrell.