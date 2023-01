Le patron de Logitech se dit confronté à un grand nombre d'incertitudes

Zurich (awp) - Le directeur général de Logitech Bracken Darrell se dit confronté à un grand nombre d'incertitudes. Dans le monde d'après Covid, il n'y a plus aucune chose sûre comme cela pouvait être le cas avant la pandémie, a-t-il déclaré dans une interview diffusée samedi par la NZZ.

Parmi ces incertitudes, le patron de Logitech cite la situation de la pandémie de coronavirus en Chine, pays dans lequel le valdo-californien produit et a également des fournisseurs. Le gros problèmes de chaînes d'approvisionnement que l'on a connus durant la pandémie ne devraient cependant pas se reproduire.

La plus grosse incertitude concerne la conjoncture mondiale: si le monde entre en récession, quelle en sera l'ampleur? Logitech ressent déjà un ralentissement, et il est plus marqué que prévu. Ainsi, l'important trimestre des fêtes de Noël a été décevant, a admis M. Darrell. Mardi passé, Logitech avait annoncé que ses ventes avaient reculé de 22% à 1,3 milliard de dollars durant le trimestre de Noël.

Les ventes de systèmes de vidéoconférences sont en recul, un segment dans lequel Logitech plaçait de gros espoirs. De nombreuses entreprises sont toujours à la recherche du bon modèle pour le travail de bureau dans l'après-pandémie. On ne sait toujours pas si et combien il faut équiper de locaux et de postes de travail avec des systèmes de vidéoconférence. "Cette indécision est maintenant plus grande qu'il y a un trimestre", selon le patron de Logitech.

Pas intéressé par les dashcams

La vidéotéléphone et le travail hybride vont perdurer, M. Darrell en est convaincu. La plupart des gens ne sont pas correctement équipés pour cela, ce qui représente la plus grosse opportunité pour Logitech à court terme, qui a développé des produits spécialement conçus pour ces activités, comme une nouvelle caméra de conférence que l'on place au centre de la table et qui permet de voir chaque participant de face.

Le patron de Logitech ne souhaite pas lancer l'entreprise dans le segment des dashcams, ces caméras que l'on installe derrière le parebrise de son véhicule pour enregistrer le trafic. On pourrait le faire et on y aurait probablement du succès à court terme, mais d'ici 5-7 ans, cela ne sera probablement plus une activité intéressante, car les constructeurs vont de plus en plus installer directement ce genre de caméras dans leurs véhicules.

