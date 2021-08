Le patron de Logitech voit encore du potentiel de croissance

Zurich (awp) - Les produits de Logitech ont été particulièrement demandés durant la pandémie du coronavirus. En 2020/21, le fabricant valdo-californien de périphériques informatiques doublé son chiffre d'affaires. Son directeur général Bracken Darrell voit encore du potentiel de croissance et il sera peut-être même possible de réaliser un nouveau chiffre d'affaires record.

"Nous avons vu à quel point nos produits étaient importants durant cette crise", a relevé M. Darrell dans une interview à CH-Media de samedi. "Tout le monde a eu besoin des produits basic, une camera vidéo, une souris, un écouteur et un clavier. Beaucoup ont voulu encore plus, en particulier pour les jeux video".

L'essor du télétravail offre encore à Logitech un gros potentiel, selon le patron. "Aujourd'hui, la plupart des gens ont deux places de travail, une à la maison et l'autre au bureau". Pour les réunions, on a besoin de plus en plus des systèmes de vidéoconférences de Logitech.

Pour l'exercice 2021/22 en cours, Logitech table sur plus ou moins 5% de chiffre d'affaires en plus. Si tout va bien, on pourra peut-être réaliser un nouveau chiffre d'affaires record, selon M. Darrell.

Le siège principal de Logitech est à Lausanne et l'entreprise a un second siège dans la Silicon Valley. "Lausanne est pour nous l'emplacement le plus important pour la recherche et le développement. L'ADN de la Suisse est profondément ancré en nous", a souligné le patron de l'entreprise. Sans donner de chiffre, il a encore relevé que le groupe prévoit d'augmenter ses effectifs.

