Le titre Logitech attendu en nette baisse

Zurich (awp) - L'action Logitech devrait fortement reculer ce jeudi. Le spécialiste des périphériques informatiques a dévoilé les résultats provisoires d'un troisième trimestre en baisse avec un chiffre d'affaire plus faible qu'attendu. Pour l'ensemble de l'année, le groupe vaudois a dû revoir ses objectifs à la baisse.

A 08h30, Logitech perdait 16,7% à 52,20 francs suisses, selon les indications avant Bourse de Julius Bär. Le préSMI montait de 0,2%.

Les analystes sont surtout surpris par l'ampleur de la baisse des bénéfices avec un Ebit de 171 à 176 millions de dollars qui devrait être bien inférieur aux 263 millions réalisés à la même période l'année précédente.

Le fait que Logitech ait finalement raboté ses objectifs annuels n'est pas bien accueilli par la communauté financière. Fin octobre, l'entreprise avait confirmé ses prévisions annuelles lors de la publication des chiffres du deuxième trimestre, alors que certains analystes s'attendaient déjà à une légère réduction. Rétrospectivement, l'attitude de la direction de Logitech pour ce trimestre s'est avérée exagérément confiante, affirment ces observateurs.

Selon les commerçants, de nombreux analystes devraient maintenant corriger leurs estimations pour l'entreprise lausannoise. En général, cela n'est pas sans conséquences sur l'évolution du cours de l'action.

Comme l'écrit la Banque cantonale de Zurich (ZKB), Logitech justifie elle-même l'affaiblissement par des chiffres d'affaires plus faibles issus notamment de la branche Entreprises. La ZKB salue la protection de la marge brute grâce à des coûts d'approvisionnement plus bas. Selon elle, l'action reste sous-évaluée même après la révision à la baisse des estimations de bénéfices de la banque.

La Banque cantonale de Bâle n'est pas particulièrement surprise par la chute des bénéfices. L'analyste attribue cette chute non seulement aux goulets d'étranglement dans les livraisons des fabricants de semi-conducteurs, mais aussi à la force du dollar et à la faible confiance des consommateurs. Rétrospectivement, l'experte s'attendait même à un ralentissement encore plus important des affaires.

La banque Vontobel partage cet avis et fait remarquer que les attentes des analystes étaient déjà inférieures aux objectifs financiers précédents. Selon elle, certaines catégories de produits de Logitech devraient même s'avérer résistantes à la récession.

D'autres informations importantes sont attendues lors de la publication des résultats trimestriels détaillés le 9 février.

