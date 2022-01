Les ventes ont chuté à 1,63 milliard de dollars au cours des trois mois précédant la fin de décembre 2021. Le chiffre d'affaires de 1,67 milliard de dollars enregistré un an plus tôt avait été massivement stimulé par les travailleurs à domicile qui achetaient davantage de claviers, de souris et de webcams.