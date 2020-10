Logitech International S.A. : Sale temps pour Logitech

Dans un article daté du 5 Octobre, Bloomberg révèle qu'Apple a l'intention de vendre ses propres périphériques audios intelligents. Mais ce qui finit d’achever Logitech, c’est bien le constat dans ce même article que les hauts parleurs de la compagnie Suisse ont disparu du référencement du magasin en ligne d’Apple. La nouvelle est d’autant plus rude que l’Apple store est l’un des plus grands sites d’e-commerce au monde.

Apple a déjà procédé de cette façon

On peut comprendre dans ces conditions que les investisseurs décident d'alléger leur position d’autant qu’un précédent existe.

En effet, Apple avait déjà fait place nette avant de lancer ses propres produits. Ainsi, en 2014, elle avait cessé de vendre les produits de Fitbit Inc sur ses plateformes numériques et physiques et ce afin de lancer son nouveau produit de l’époque, la désormais bien connue Apple Watch.

Logitech doit publier ses résultats trimestriels Lundi 20 Octobre 2020, au milieu de la nuit comme à son habitude.