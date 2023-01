Logitech annonce les résultats préliminaires du troisième trimestre de l'exercice 2023

La société de périphériques informatiques a déclaré que son bénéfice d'exploitation GAAP préliminaire du troisième trimestre se situe entre 171 et 176 millions de dollars, soit une baisse d'un peu moins de 35 %.

Logitech a ajusté ses perspectives pour l'exercice 2023 à une croissance des ventes comprise entre -15 % et -13 %, et à un résultat d'exploitation non GAAP compris entre 550 millions et 600 millions de dollars.

La société avait précédemment fourni des perspectives comprises entre -8 % et -4 % de croissance des ventes, et entre 650 millions et 750 millions de dollars de bénéfice d'exploitation non GAAP.