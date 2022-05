Logitech boucle en roue libre son exercice 2021/22 et modère ses ambitions

Genève (awp) - Le géant des accessoires et périphériques informatiques Logitech a comme prévu accusé un net tassement des recettes et de la rentabilité sur l'ultime partiel de son exercice décalé 2021/22, clos fin mars, au regard d'une base de comparaison particulièrement élevé. Evoquant la suspension de ses activités en Russie comme en Ukraine, le groupe valdo-californien rogne sur ses objectifs pour 2022/23.

Sur le seul dernier trimestre, les ventes ont chuté de 20% à 1,23 milliard de dollars. En monnaies locales, le plongeon est ramené à 17%. L'excédent d'exploitation (Gaap) a fondu de plus de moitié à 128,8 millions, tout comme le bénéfice net à 108,2 millions, énumère le rapport diffusé dans la nuit de lundi à mardi.

La normalisation des revenus s'aligne peu ou prou sur les projections des analystes, mais la rentabilité demeure sensiblement meilleure que le consensus AWP. Les experts plafonnaient notamment l'excédent d'exploitation à 117,8 millions et le bénéfice net n'était guère attendu au-delà de 99,0 millions.

Sur l'ensemble de l'exercice, Logitech affiche une croissance de 4% à 5,48 milliards. Le résultat d'exploitation s'est amenuisé de 33% à 774 millions.

La nouvelle feuille de route pour l'année en cours prévoit une croissance de 2% à 4%, au lieu des quelque 5% précédemment articulés. La fourchette pour l'excédent d'exploitation selon la comptabilité maison (non Gaap) est ramenée entre 875 et 950 millions, en lieu et place des 900 à 950 millions avancés jusqu'ici.

