Logitech convoité par les investisseurs après des résultats hors norme

Zurich (awp) - La nominative Logitech était convoitée jeudi à la Bourse suisse alors que le groupe technologique a enregistré une nette hausse de ses résultats pour son exercice décalé 2020/2021 et qu'il a largement battu les attentes des analystes au 4ème trimestre.

Vers 10h31 la nominative Logitech engrangeait 1,7% à 104,65 francs suisses. Parallèlement l'indice SLI prenait 0,56%.

D'une manière générale les analystes saluent les résultats supérieurs à leurs attentes, à l'exemple de ceux de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) qui soulignent un résultat d'exploitation ajusté "étonnamment fort" et qui notent qu'à la faveur d'un bilan très solide le titre reste attrayant. Ils constatent que grâce aux effets de mix, à quelques promotions et à une bonne maîtrise des coûts, la marge brute témoigne d'une embellie soutenue.

Les analystes de Vontobel qualifient même "d'exceptionnels" les résultats de Logitech qui selon eux prouvent une fois de plus que les tendances qui déterminent l'activité de la société se sont accélérées et sont faits pour durer bien plus longtemps que ce qui avait été prévu. Ils confirment leur recommandation d'achat du titre avec un nouvel objectif de cours à 147 francs suisses, contre 140 auparavant.

