Logitech dépasse les attentes au premier trimestre 2021/2022

Genève (awp) - Le fabricant de périphériques informatiques Logitech a entamé son exercice décalé 2021/2022 sur les chapeaux de roue. Les attentes du marché ont été largement dépassées, surtout au niveau de la rentabilité, selon les chiffres publiés dans la nuit de lundi à mardi par la société valdo-californienne.

Logitech a profité de tendances comme le télétravail, l'enseignement à domicile, la communication vidéo et la forte croissance du secteur des jeux vidéo depuis plusieurs années.

Les ventes ont bondi de 66% à 1,31 milliard de dollars sur les mois d'avril à juin 2021. A taux de change constant (tcc), la hausse s'inscrit à 58%. Les dépenses opérationnelles non Gaap ont augmenté également à 340 millions (+76%), surtout du fait des coûts marketing ainsi que de recherche et développement.

Le bénéfice opérationnel non Gaap a doublé pour atteindre 235 millions de dollars (environ 215 millions de francs suisses). Le bénéfice net a lui aussi presque doublé à 210 millions (+92,7%). La marge brute s'est inscrite à 43,8%, contre 39,2% à la même période un an plus tôt.

Les chiffres dépassent les attentes du consensus AWP, qui tablait sur des ventes de 1,26 milliard et un bénéfice net de 169,4 millions.

Par produits, la demande en webcams, claviers, souris et tablettes a explosé, tandis les affaires ont été moins bonnes dans les catégories maison connectée et hauts parleurs mobiles. Ce dernier segment fait l'objet d'une réallocation des investissements.

Toutes les régions ont contribué à la croissance des recettes, tant les Amériques (+70%), que l'Europe, Afrique et Moyen-Orient (+56%) et l'Asie Pacifique (+43%).

Rachat d'actions en cours

Avec l'assouplissement des restrictions sanitaires, les ventes se font à nouveau dans les magasins, en plus du canal en ligne.

A fin juin, les liquidités avoisinaient 1,5 milliard, de quoi financer la croissance et rétribuer les actionnaires. Le dividende au titre de l'exercice écoulé a été relevé de 10% à 0,87 centime par titre. Le programme de rachat d'action d'un milliard est toujours en cours.

Pour l'ensemble de l'exercice 2021/22, le groupe valdo-californien vise à maintenir ses revenus au niveau record de 2020/21 et table sur un résultat opérationnel (Ebit) non Gaap compris entre 800 et 850 millions de dollars.

Les analystes ont salué les résultats solides de l'entreprise, qui a continué de profiter d'une forte demande. Malgré des investissements élevés dans ses canaux de ventes, la recherche et développement, l'informatique et les services à la clientèle, la marge a connu une évolution meilleure qu'escompté.

Les tendances de fond resteront porteuses dans le contexte post-pandémique, avec la croissance des marchés du jeu vidéo, de la communication vidéo et des environnements de travail hybrides. Ils estiment que les objectifs fournis par l'entreprise sont prudents.

A la Bourse, les investisseurs en profitaient pour empocher leurs bénéfices. A 11h18, le titre Logitech chutait de 6,2% à 104,2 francs suisses dans un SLI en recul de 0,56%.

