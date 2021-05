Logitech détaille son programme de rachat d'actions à 1 milliard de dollars

Genève (awp) - Le spécialiste vaudois des périphériques informatiques Logitech a détaillé vendredi son programme de rachat d'actions, relevé de 250 millions à 1 milliard de dollars.

Au total, la société vaudoise rachètera au maximum 17,3 millions d'actions correspondant à 10% du capital-actions et des droits de vote, a précisé Logitech dans un communiqué. Le capital-actions du groupe s'élève actuellement à 43,3 millions de francs suisses, composé de 173,1 millions d'actions d'une valeur nominale de 25 centimes.

Cette opération, qui a débuté en juillet 2020 et doit se terminer au plus tard le 27 juillet 2023, servira à financer les plans de participations des employés et "d'éventuelles acquisitions d'entreprises".

Fin avril, le directeur général Bracken Darrell avait indiqué dans un entretien à AWP sa volonté de reverser les liquidités non utilisées aux actionnaires, grâce au relèvement de 10% du dividende et un programme de rachat d'actions étoffé à 1 milliard de dollars. L'entreprise est également toujours à l'affût de cibles d'acquisition potentielles pour compléter ses activités, avait-il alors souligné.

Logitech a connu une croissance stratosphériques en 2020/21 (+76%), un exercice au cours duquel il a inscrit un nouveau record de ventes à 5,25 milliards de dollars.

al/jh