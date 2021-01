Logitech détonne au 3ème trimestre et relève encore ses ambitions

Genève (awp) - Le groupe Logitech a vu ses revenus s'envoler de 85% à 1,67 milliard de dollars au 3e trimestre de son exercice décalé 2020/21, profitant toujours de l'essor du télétravail occasionné par la pandémie de coronavirus. Forte de sa performance, l'entreprise a une nouvelle fois revu ses objectifs annuels à la hausse.

"Ces résultats trimestriels record démontrent la robustesse de notre portefeuille, qui s'appuie sur des tendances de croissance à long terme dans le travail et l'enseignement à distance, la collaboration vidéo, l'e-sport et la création de contenus numériques", s'est félicité dans un communiqué son président et patron, Bracken Darrell.

Confinement oblige, les accessoires de jeux vidéo, principal contributeur au chiffre d'affaires du groupe, ont connu une poussée de 78% en rythme annuel à 436,4 millions de dollars.

Les ventes d'appareils de vidéoconférence ont plus que triplé (+218%) à 292,5 millions, alors que celles des webcams (+309% à 131,7 millions) et de tablettes et autres accessoires (+342% à 138,1 millions) ont littéralement explosé.

Le résultat opérationnel (non-GAAP) a plus que triplé à 476,3 millions de dollars, alors que la marge brute a bondi de 7,6 points de pourcentage à 45,2%, a précisé Logitech mardi dans un communiqué. Le bénéfice net (GAAP) réalisé entre octobre et décembre a progressé dans des proportions similaires pour atteindre 382,5 millions.

La copie rendue par le groupe valdo-californien dépasse largement les projections les plus optimistes des analystes sondés par AWP. Les résultats opérationnel et net en particulier sont ressortis à plus du double des valeurs pronostiquées.

Plus de 1 milliard pour l'Ebit

Au vu de sa performance au 3e trimestre, Logitech a relevé ses objectifs annuels et table désormais sur une hausse des ventes comprise entre 57 et 60%, contre +35-40% auparavant, ainsi qu'un Ebit non-GAAP de 1,05 milliard de dollars, contre 700-725 millions jusqu'ici.

Le chiffre d'affaires réalisé sur les neuf premiers mois de l'exercice avoisine les 3,72 milliards de dollars, ce qui représente une croissance de 64% sur un an, pour un Ebit non-GAAP de 947,1 million et une marge afférente de 25,5%, à comparer à 13,6% un an plus tôt.

Comme on peut s'y attendre, les commentaires de la communauté financière sont plutôt élogieux face à la performance de Logitech, qui a une nouvelle fois dépassé - et de loin - les expectatives.

Les moteurs de la croissance fulgurante du groupe étaient en place avant la crise mais ont fortement accéléré avec la pandémie, écrit la banque Vontobel, qui estime que certaines tendances, comme l'essor du télétravail ou l'avènement de l'e-sport devraient perdurer bien après la crise.

La Banque cantonale de Zurich (ZKB) salue pour sa part la forte progression de la marge brute, à la faveur d'effets de mix, de la faible promotion des ventes et de la bonne maîtrise des coûts.

Après avoir réservé un accueil triomphal à ces chiffres dans les premiers échanges, le marché est revenu à la raison tout au long de la matinée. Après avoir marqué un nouveau record en séance à plus de 100 francs suisses, l'action Logitech était rentrée dans le rang à la mi-journée, avant de passer en territoire négatif.

A 14h10, le titre perdait près de 0,4% à 92,60 francs suisses, sous-performant son indice de référence (SLI) qui égarait 0,13%.

buc/al