Logitech détonne au troisième trimestre, toujours porté par le coronavirus

Genève (awp) - Le groupe Logitech a vu ses revenus s'envoler de 85% à 1,67 milliard de dollars au 3e trimestre de son exercice décalé 2020/21, profitant toujours de l'essor du télétravail occasionné par la pandémie de coronavirus. Forte de sa performance, l'entreprise a une nouvelle fois revu ses objectifs annuels à la hausse.

Le résultat opérationnel (non-GAAP) a plus que triplé à 476 millions de dollars, alors que la marge brute a bondi de 7,6 points de pourcentage à 45,2%, a précisé Logitech mardi dans un communiqué. Le bénéfice net (GAAP) réalisé entre octobre et décembre a progressé dans des proportions similaires pour atteindre 382,5 millions.

La copie rendue par le groupe valdo-californien dépasse largement les projections les plus optimistes des analystes sondés par AWP. Les résultats opérationnel et net en particulier sont ressortis à plus du double des valeurs pronostiquées.

Au vu de sa performance au 3e trimestre, Logitech a relevé ses objectifs annuels et table désormais sur une hausse des ventes comprise entre 57 et 60%, contre +35-40% auparavant, ainsi qu'un Ebit non-GAAP de 1,05 milliard de dollars, contre 700-725 millions jusqu'ici.

buc/al