Logitech laisse entrevoir une chute de ses ventes

Zurich (awp) - Le fabricant de périphériques et d'accessoires informatiques Logitech prévient que ses recettes risquent de chuter d'un cinquième environ en comparaison annuelle et hors effets de changes (tcc) sur le premier semestre de son prochain exercice décalé, soit d'avril à fin septembre 2023.

La multinationale valdo-californienne dresse à l'occasion de sa journée dédiée aux investisseurs une feuille d'étape comprenant un chiffre d'affaires semestriel de 1,8 à 1,9 milliard de dollars (1,7 à 1,8 milliard de francs suisses), pour un excédent opérationnel ajusté de 160 à 190 millions.

Le déclin sur l'exercice en cours doit s'établir dans une fourchette de 13 à 15% tcc quand le bénéfice d'exploitation ajusté doit s'inscrire entre 550 et 600 millions, poursuit le géant de la souris dans un communiqué mercredi.

Sur le long terme, le groupe entend toujours renouer avec une croissance tcc de 8 à 10% et de dégager des marges brute ajustée de 39 à 44% et opérationnelle ajustée de 14 à 17%.

