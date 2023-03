Logitech laisse entrevoir une nouvelle chute des ventes cet été

Zurich (awp) - Le fabricant de périphériques et d'accessoires informatiques Logitech prévient que ses recettes risquent de chuter d'un cinquième environ en comparaison annuelle et hors effets de changes au premier semestre de son prochain exercice décalé, soit d'avril à fin septembre 2023. La direction ne se prononce pas sur la seconde moitié de l'exercice, mais assure que les perspectives à plus longue échéance demeurent prometteuses.

La multinationale valdo-californienne dresse, à l'occasion de sa journée dédiée aux investisseurs, une feuille d'étape comprenant à mi-parcours un chiffre d'affaires de 1,8 à 1,9 milliard de dollars (1,7 à 1,8 milliard de francs suisses), pour un excédent opérationnel ajusté de 160 à 190 millions.

Le déclin sur l'exercice en voie d'achèvement doit toujours s'établir dans une fourchette de 13 à 15% à taux de changes constants (tcc), quand le bénéfice d'exploitation ajusté doit s'inscrire entre 550 et 600 millions, poursuit le géant de la souris dans un communiqué mercredi.

"L'année fiscale 2023 aura constitué un exercice de transition pour Logitech, tandis que nous continuons à faire face à des vents contraires," résume le président et directeur général Bracken Darrell, cité dans la publication.

Le responsable reconnaît que les récentes performances étaient de nature "décevante", mais reconduit ses ambitions stratégiques à long terme. Le groupe entend ainsi toujours renouer avec une croissance tcc de 8 à 10% et dégager des marges brute ajustée de 39 à 44% et opérationnelle ajustée de 14 à 17%.

A la Bourse suisse, l'action Logitech s'est redressée en fin de séance. Après avoir évolué dans le rouge une grande partie de la journée, la nominative a rebondi en fin de journée pour clôturer en hausse de 1,98% à 49,88 francs suisses, dans un indice SLI en repli de 0,33.

