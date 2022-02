Logitech: les actionnaires lésés de 2011 peuvent encore déposer leurs doléances

Zurich (awp) - Les actionnaires qui ont acheté des titres de Logitech au cours de l'été 2011, et qui ont été lésés du fait d'une erreur comptable, peuvent faire entendre leurs doléances pour être dédommagés jusqu'au 29 mars, contre mi-février auparavant, indique vendredi le gestionnaire de fonds Epiq.

Ces doléances sont liées à des erreurs comptables survenues entre 2008 et 2013. Le gendarme de la Bourse américaine SEC avait en 2016 émis une procédure après que des problèmes comptables avaient été découverts chez le groupe technologique valdo-californien. Logitech, l'ancien contrôleur Michael Doktorczyk et la comptable Sherralyn Bolles avaient par la suite dû s'acquitter d'une amende totale de 7,575 millions de dollars.

Ce montant a par la suite été attribué au fonds Logitech Fair Fund, destiné à dédommager les actionnaires lésés. Il s'agit notamment d'investisseurs qui ont acquis des actions de base entre le 28 mai et le 27 juillet sur SIX. Deux plans de distributions ont par la suite été mis sur pied, le premier pour les actionnaires ayant acheté des titres au Nasdaq et le deuxième pour ceux de SIX.

