Logitech : les perspectives rassurent, le titre avance

Logitech a relevé lundi ses prévisions pour l'exercice en cours à l'occasion d'une réunion virtuelle avec les analystes et les investisseurs.



Pour l'ensemble de l'exercice qui se terminera fin mars, Logitech dit désormais anticiper une hausse de son chiffre d'affaires de l'ordre de 63% à taux de change constants, au lieu des 57% à 60% annoncés précédemment.



Son résultat d'exploitation est attendu autour de 1,1 milliard de dollars, contre 1,05 milliard annoncé auparavant.



Dans son communiqué, le fabricant d'accessoires informatiques explique bénéficier de l'accélération de tendances qui lui sont favorables telles que le télétravail, la collaboration vidéo, le e-sport ou la création digitale.



Après cet exercice 'exceptionnel' selon les termes du groupe suisse, la croissance du chiffre d'affaires lors de l'exercice 2022 devrait ressortir stable, pour un résultat d'exploitation attendu entre 750 et 800 millions de dollars.



Les analystes mettent néanmoins en évidence des perspectives 'rassurantes' et l'action Logitech progressait de plus de 1% ce lundi à la Bourse de Zurich.



