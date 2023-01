Logitech marque un coup d'arrêt au troisième trimestre

Genève (awp) - Logitech a subi, comme attendu, un net recul des affaires au troisième trimestre de son exercice décalé, comprenant les importantes ventes de Noël. Le spécialiste des périphériques informatiques a notamment fait face à des conditions économiques difficiles et à la retenue des consommateurs dans un contexte d'inflation.

Le groupe valdo-californien a enregistré au troisième partiel 2022/23, clos fin décembre, un chiffre d'affaires en chute de 22% sur un an à 1,27 milliard de dollars (1,17 milliard de francs suisses). Hors effets de changes, la baisse atteint 17%, a précisé le groupe dans un communiqué diffusé dans la nuit de lundi à mardi.

Toutes les catégories de produits sont touchées par le recul des ventes. Les webcams (-49%) ont subi le plus important repli en matière de recettes, suivi par les produits audio et les écouteurs (-34%), ainsi que les haut-parleurs portables (-32%).

Dans ce contexte difficile, la rentabilité a également accusé le coup. Le résultat d'exploitation non-Gaap a chuté de 32,4% à 204,2 millions de dollars, tandis que le bénéfice net s'est effondré de 29,5% à 185,3 millions. La marge opérationnelle est ressortie à 16,1%, en repli de 2,4 points de pourcentage comparé au troisième trimestre 2021/22.

Prévisions abaissées

Ces résultats ne constituent pas une surprise, le groupe ayant dévoilé mi-janvier un avertissement sur ses résultats trimestriels. Il avait alors annoncé tabler sur des ventes entre 1,26 et 1,27 milliard de dollars et un résultat d'exploitation non-Gaap de 198 à 203 millions. La marge était quant à elle anticipée entre 15,7% et 16,0%.

La performance enregistrée par Logitech "reflète les conditions macroéconomiques difficiles actuelles, notamment les taux de change et l'inflation, ainsi que la baisse des dépenses des entreprises et des consommateurs", a expliqué Bracken Darrell, président et directeur général (CEO), cité dans le communiqué. Selon le dirigeant, le groupe continue à maîtriser ses coûts, qui se sont contractés de 23,1% pendant la période sous revue.

"Notre stratégie à long terme demeure inchangée", a insisté M. Darrell, alors que le groupe a récemment raboté ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice. La direction avait indiqué prévoir désormais un chiffre d'affaires en baisse de 13% à 15% hors effet de changes et un résultat d'exploitation entre 550 et 600 millions, après 774 millions en 2021/22.

