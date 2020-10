Logitech : niveau de ventes record au 2e trimestre

20/10/2020 | 10:17

Logitech International a présenté ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l'exercice 2021. Les ventes lors de cette période se chiffrent à 1,26 milliard de dollars, soit une hausse de 75% par rapport à la même période un an plus tôt.

C'est d'ailleurs la première fois que les ventes de Logitech dépassent le seuil du milliard de dollars en un trimestre.



Logitech enregistre un bénéfice net de 267 millions de dollars, en augmentation de 264% par rapport à l'année précédent (73 millions)

Le bénéfice par action a passe quant à lui de 0,43 à 1,56 dollar.



Par conséquent, Logitech a relevé ses perspectives annuelles pour l'exercice 2021, tablant sur une croissance des ventes à taux de change constant comprise entre 35 et 40% (contre 10 à 13% précédemment) et un résultat opérationnel compris entre 700 et 725 millions de dollars (410 à 425 millions précédemment).





