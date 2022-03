Logitech: objectifs annuels confirmés, croissance visée en 2022/23

Zurich (awp) - A moins d'un mois du bouclement de son exercice décalé 2021/22, Logitech a confirmé ses projections annuelles. Le fabricant valdo-californien de périphériques informatiques table sur un bénéfice opérationnel - non GAAP - compris entre 850 et 900 millions de dollars, et une croissance des recettes comprise entre 2 et 5% hors effets de change.

Pour l'exercice 2022/23, l'entreprise anticipe une croissance des ventes autour de 5% ainsi qu'un bénéfice opérationnel (Ebit) compris entre 900 et 950 millions. Dans la foulée, Logitech a également confirmé ses objectifs stratégiques, à savoir une croissance de 8-10% ainsi qu'une marge brute non-GAAP entre 14 et 17%.

"Pendant de nombreuses années, la croissance de Logitech a été alimentée par les tendances du marché en matière de travail à distance, de téléconférence, de e-sports et de création de contenu numérique", a rappelé le directeur général Bracken Darrell, cité dans un communiqué. Il estime que ces tendances sont appelées à continuer de se développer fortement à l'avenir.

buc/al