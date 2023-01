Logitech : pas de mauvaise surprise dans les trimestriels

Le titre Logitech s'inscrit en hausse mardi en fin de matinée, les investisseurs saluant l'absence de mauvaises nouvelles dans les résultats trimestriels définitifs publiés par le fabricant suisse d'accessoires numériques.



Vers 11h15, l'action avance de 1,4%, à comparer avec une hausse de 0,3% pour le SMIM, l'indice helvétique des moyennes capitalisations.



Hors exceptionnels, Logitech a fait état hier soir d'une baisse de 32% à 204 millions de dollars de son résultat opérationnel pour le troisième trimestre de son exercice décalé clos fin décembre.



Son chiffre d'affaires a lui reculé de 22% à 1,27 milliard de dollars, dont un repli de 17% à taux de change constants, du fait d'un environnement économique qualifié de 'difficile'.



Le groupe suisse explique avoir été pénalisé par la vigueur du dollar, par la persistance des tensions inflationnistes et par une baisse des dépenses des consommateurs et des entreprises.



'Après la crise du Covid, et le boom du télétravail, Logitech a maintenant la gueule de bois', commentent ce matin les analystes de Stifel.



La société a confirmé les prévisions pour l'exercice 2022-2023 qu'elle avait revues à la baisse au début du mois.



Le groupe vise désormais un chiffre d'affaires en repli de 13% à 15% pour son exercice décalé clos fin mars, à taux de change constant, pour un résultat opérationnel, en normes non-GAAP, vu à 550-600 millions de dollars.



