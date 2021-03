Logitech plébiscité avant les premiers échanges, sur fond d'ambitions relevées

Zurich (awp) - Le mastodonte des périphériques et accessoires informatiques Logitech se préparait à décoller lundi avant l'ouverture des échanges à la Bourse suisse. Le groupe valdo-californien a encore relevé des ambitions déjà élevées pour l'année en cours, en préambule à sa journée des investisseurs.

Pour l'exercice 2020/21, la croissance des ventes est désormais attendue à 63%, contre 57-60%, et le résultat opérationnel non-GAAP à 1,10 milliard de dollars, après 1,05 milliard, a indiqué le fabricant de périphériques informatiques lundi dans un communiqué en préambule d'une conférence à l'attention des analystes et des investisseurs.

Pour 2021/22, l'entreprise valdo-californienne table sur une évolution des recettes stable à taux de change constants, ainsi qu'un résultat opérationnel non-GAAP compris entre 750 et 800 millions de dollars.

A plus long terme, la croissance des ventes en monnaie locales devrait atteindre 8-10%, contre 6-9% jusqu'ici, et la marge brute non-GAAP 39-44% (36-40%).

Envolée unique de la demande

La crise du coronavirus a entraîné une envolée unique de la demande, a indiqué le directeur général (CEO) Bracken Darrell, lundi lors de la journée des investisseurs tenue via une webcast.

La tendance et les changements auxquels on a assisté dans les domaines du travail avec ordinateur, des jeux sur ordinateurs et des loisirs continuera à susciter une demande de fond plus élevée des prochaines années, selon le patron. Dans le sillage de la pandémie, les affaires ont doublé, mais hors pandémie, il y a des tendances de base qui soutiennent la croissance.

Nombre de personnes ont désormais plusieurs postes de travail à disposition, l'un à la maison, l'autre au bureau ou encore mobile pour les déplacements. De plus, les exigences pour l'équipement et le taux de remplacement des claviers, souris ou webcams ont nettement augmenté. Avant la pandémie, les webcams étaient un marché de niche, a rappelé M. Darrell. Aujourd'hui, la vidéo fait partie de l'équipement de base en télétravail ou au bureau.

Le patron de Logitech prévoit que la croissance sera soutenue par de nouveaux produits. L'an dernier, 40 nouveaux produits ont ainsi été lancés. Il affirme d'ailleurs que Logitech est bien positionné sur le marché et que sa technologie est convaincante.

L'optimiste feuille de route pour l'exercice décalé 2021/2022 du groupe témoigne selon Vontobel de la confiance de la direction dans les traditionnels vecteurs de croissance. La pandémie est venue l'an dernier alimenter encore la carburation offerte par ces fondamentaux et les objectifs affichés illustrent la conviction de la direction dans la durabilité du phénomène, soutient Michael Foeth. L'analyste reconduit sa recommandation d'achat, assortie d'un objectif de cours de 140 francs suisses.

Vers 16h05, l'action Logitech gagnait 1,4% à 98,48 francs suisses.

jh/al/rp/nj