Logitech porté aux nues en Bourse après un deuxième trimestre mirobolant

Zurich (awp) - L'action Logitech était plébiscitée par le marché mardi, après la publication dans la nuit de résultats nettement supérieurs aux attentes les plus optimistes pour le deuxième trimestre 2020/21 (juillet à septembre).

Sur ces seuls trois mois, les ventes ont pour la première fois passé le cap du milliard de dollars, alors que les bénéfices ont été multipliés par trois. Dans la foulée, le fabricant valdo-californien de périphériques informatiques a relevé drastiquement ses objectifs annuels, s'attirant les louanges unanimes d'une communauté financière prise de court.

A 10h30, la nominative Logitech s'envolait de 20,4% à 88,36 francs suisses, alors que son indice de référence (SLI) progressait de 0,63%. Plus de 1,2 million de 88,36 titres avaient changé de main, ce qui correspond déjà à 20% de plus que le volume journalier moyen.

Dans son commentaire, l'analyste d'UBS Joern Iffert dit s'attendre à voir les estimations de bénéfices pour l'exercice en cours bondir de jusqu'à 80%, tout en mettant en garde contre la base de comparaison élevée qui se dessine pour l'année suivante.

Son confrère Alexander Duval, de Credit Suisse, salue également des chiffres nettement supérieurs aux attentes, qui le confirment dans sa recommandation d'achat du titre. Dans sa note, l'analyste souligne que la performance trimestrielle est à mettre au crédit de facteurs structurels et entend subséquemment revoir ses propres estimations sérieusement à la hausse.

Rattrapage d'estimations en vue

Même son de cloche du côté de la Banque cantonale de Zurich (ZKB), qui met en avant la progression fulgurante de la marge opérationnelle, qui a bondi à 28%, soit 15% en dessus des expectatives du marché. Selon l'analyste Andreas Müller, les estimations du consensus en matière d'Ebit sont 110% (sic) trop basses. La recommandation de surpondération du titre reste de mise.

Alors que la société et les entreprises adoptent de nouveaux formats dans la vie quotidienne et le travail, la demande pour les produits Logitech a pris l'ascenseur, résume Michael Foeth, de la banque Vontobel. Selon lui, plusieurs de ces tendances - télétravail, éducation à domicile, création de contenus, sports virtuels - sont appelées à persister. L'objectif de cours a été relevé à 98 francs suisses et la recommandation d'achat confirmée.

La copie rendue par Logitech a également apporté le sourire dans les salles de marché, où une poussée du cours jusque dans la zone des 100 francs suisses ne fait désormais plus figure de perspective irréaliste.

Une conférence à l'attention des analystes est prévue comme à l'accoutumée à 14h30.

buc/jh/nj