Logitech réduit ses prévisions de résultats, bien que la société ait battu les attentes de résultats

Logitech a réduit mardi ses perspectives pour 2023 en raison du conflit en Ukraine, marquant une rare dégradation de la part du fabricant de périphériques informatiques, qui a connu une croissance rapide pendant la pandémie de COVID-19. La société helvético-américaine a cessé ses activités en Ukraine et en Russie, où elle réalise environ 1,5 % à 2 % de son chiffre d'affaires selon les analystes, et a supprimé ces chiffres de ses calculs pour les performances de l'année prochaine.

Logitech, dont les produits sont achetés par des personnes qui équipent leur bureau à domicile, a déclaré qu'il s'attendait désormais à une croissance des ventes en monnaie constante de 2 à 4 % au cours des 12 mois jusqu'à la fin mars 2023, alors qu'il prévoyait auparavant une augmentation à un chiffre au milieu de la fourchette. Cette évaluation plus prudente est inhabituelle pour Logitech, qui a revu ses prévisions à la hausse deux fois au cours de l'année dernière.

Logitech s'attend également à ce que le résultat d'exploitation non GAAP soit compris entre 875 et 925 M$ pour l'année à venir, contre 900 à 950 M$ prévus précédemment. Au cours du premier trimestre, Logitech a fait état d'une baisse de 20 % de son chiffre d'affaires à 1,23 Mds$, en raison de comparaisons élevées avec l'année précédente. Le résultat d'exploitation non GAAP a chuté de 52 %, à 156 M$, car la société a dépensé davantage pour développer de nouveaux produits.

La Chine, un marché beaucoup plus important pour Logitech et où se trouve sa principale usine, pourrait également être un casse-tête après que le COVID-19 ait déclenché de nouveaux blocages.

Les analystes ont toutefois souligné que le trimestre a été meilleur que prévu, Logitech ayant réduit ses dépenses d'exploitation. "L'époque de la croissance fulgurante pendant la pandémie est peut-être révolue pour Logitech .... Mais ils conservent la plupart de leurs gains, ce qui est encourageant", a déclaré Andreas Mueller, analyste de la Zuercher Kantonalbank. Mueller a ajouté que Logitech pourrait encore tirer profit du fait que "les gens achètent des équipements alors qu'ils passent au travail hybride, aux jeux électroniques et à la création de leur propre contenu".