Logitech vise une croissance à deux chiffres à long terme (CEO)

Genève (awp) - Logitech vise à long terme une croissance entre 8% et 10%, voire plus, a confié le directeur général du fabricant de périphériques informatiques, Bracken Darrell, dans un entretien paru vendredi sur le portail d'information The Market.

Pour l'année en cours, le groupe vaudois prévoit une croissance de 2% à 4% en monnaies locales, au lieu des quelque 5% précédemment articulés, avait-il indiqué début mai. Logitech a arrêté ses livraisons vers la Russie, qui représente avec l'Ukraine 2% du chiffre d'affaires de l'entreprise.

Le patron américain s'est déclaré moins inquiété par les confinements en Chine, le deuxième marché pour Logitech. Les Chinois "ont acheté plus de produits lorsqu'ils étaient confinés" et les chaînes de production ont continué à tourner malgré le Covid-19, a-t-il souligné.

Des acquisitions importantes ne sont pas à l'ordre de jour, a ajouté le dirigeant. Avec des liquidités nettes de 1,3 milliard de dollars, les fonds ne manquent pas pour ce genre d'opération, mais ces dernières sont complexes et difficiles à réaliser. Logitech reste néanmoins "très agressif" dans sa recherche de cibles de rachat et acquiert régulièrement de nouvelles technologies.

Dans ce contexte, une petite acquisition devrait être bientôt annoncée.

