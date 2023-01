Logitech voit ses recettes et sa rentabilité chuter au 3e trimestre

Berne (awp/ats) - Le spécialiste des périphériques informatiques Logitech a enregistré un chiffre d'affaires en chute de 22% au troisième trimestre par rapport à la même période de 2021, à 1,27 milliard de dollars. Il a revu ses perspectives à la baisse pour l'ensemble de l'année.

A taux de change constant, la baisse atteint 17%, précise le groupe dans un communiqué diffusé dans la nuit de lundi à mardi. Toutes les catégories de produits sont touchées par le recul des ventes.

"Ces résultats trimestriels reflètent les conditions macroéconomiques difficiles actuelles, notamment les taux de change et l'inflation, ainsi que la baisse des dépenses des entreprises et des consommateurs", explique Bracken Darrell, président et directeur général (CEO) de Logitech, cité dans le communiqué.

Le résultat d'exploitation GAAP a baissé de 33%, à 177 millions de dollars (163 millions de francs suisses au cours actuel). Le bénéfice d'exploitation non GAAP a quant à lui reflué de 32%, à 204 millions.

Pour l'ensemble de l'exercice, la direction prévoit une baisse de 13 à 15% du chiffre d'affaires.

ats/buc