Prévisions Logitech: revenus autour de 846 millions de dollars au 2e trimestre

Zurich (awp) - Le producteur d'accessoires et périphériques informatiques Logitech prévoit de livrer mardi 20 octobre un aperçu de sa performance sur le deuxième trimestre de son exercice décalé 2020/21 (juin à fin septembre). Sept analystes se sont prêtés pour le consensus AWP au jeu des pronostics:

T2 2020/21E (en mio CHF) consensus AWP T2 2019/20A chiffre d'affaires 846,0 719,7 Ebit (Non-Gaap) 113,4 89,4 (en %) marge brute 37,6 37,8

FOCUS: travail à domicile, vidéoconférence et écolage à distance auront continué à entraîner la croissance de Logitech dans un contexte pandémique, de l'avis des analystes. La période aura de surcroît été propice aux activités liées aux jeux vidéo et certains experts anticipent un relèvement des ambitions de la direction du groupe valdo-californien pour l'ensemble de l'exercice en cours.

L'impact de l'exclusion de certains produits tiers dans les magasins Apple devrait par ailleurs demeurer modeste, d'autant que la décision a été arrêtée après l'issue du trimestre sous revue, mais le phénomène reste suivi avec attention.

OBJECTIFS: la firme d'Apples a rehaussé ses projections annuelles dès l'issue de son premier trimestre, articulant désormais une croissance de 10 à 13% au lieu des quelque 5% initialement articulés. L'excédent d'exploitation (Ebit) non-Gaap doit s'établir dans un couloir de 410 à 425 millions de dollars, contre 380 à 400 millions.

POUR MÉMOIRE: l'assemblée générale de début septembre a validé, entre autres, l'intégration du directeur général et président de Dormakaba, Riet Cadonau, au sein de l'organe de surveillance de Logitech. Le mandat ne courra toutefois pas avant le 1er avril, date à laquelle le futur administrateur aura remis les rênes de l'exécutif du spécialiste des accès sécurisés aux bâtiments.

Logitech a lancé fin août un nouveau programme de rachat d'actions, portant sur 250 millions de dollars sur trois ans. Les titres repris seront destinés à l'intéressement des collaborateurs, voire à d'éventuelles acquisitions.

L'éclatement de la crise sanitaire au printemps avait eu un effet dopant sur les ventes, dont la direction reconnaît volontiers avoir sous-estimé l'ampleur. Le chiffre d'affaires avait progressé de près d'un quart à 791,9 millions de dollars. La rentabilité avait explosé de 75% au niveau de l'Ebit de base?, à 117,3 millions et de 59% en termes de bénéfice net à 72,1 millions.

COURS DE L'ACTION: la nominative Logitech a profité des premières mesures de confinement mi-mars pour amorcer un rétablissement qui n'en finit plus depuis, alors qu'elle tendait auparavant à perdre du terrain. D'un plus bas annuel à 28,67 francs suisses, le titre a escaladé progressivement jusqu'à un plus haut historique de 74,88 francs suisses. Naviguant près de cette marque, l'action affiche un gain de près de 60% depuis le début de l'année.

