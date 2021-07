Prévisions Logitech: ventes à 1,26 milliard de dollars au premier trimestre

Genève (awp) - Le fabricant de pérphériques informatiques Logitech publie dans la nuit de lundi à mardi ses résulats au premier trimestre de son exercice décalé 2021/22 (avril-juin). Sept analystes se sont prêtés pour AWP au jeu des pronostics:

T1 2021/22E (en mio USD) cons. AWP T1 2020/21A chif. affaires 1260 791,9 EBIT non-GAAP 193,4 117,3 bén. net GAAP 169,4 72,1 marge brute % 41,4 39,2

FOCUS: le fabricant de périphériques informatiques valdo-californien figure parmi les principaux gagnants de la crise de Covid-19. A la faveur de tendances comme le télétravail, l'enseignement à domicile, la communication vidéo et la forte croissance du secteur des jeux vidéo depuis plusieurs années, la demande de webcams, claviers, souris et tablettes a explosé, propulsant les ventes et les résultats de Logitech à de nouveau sommets.

Après avoir profité des mesures de confinement, Logitech vise à maintenir ses ventes à niveau. Le directeur général (CEO) Bracken Darrell table sur une nouvelle poussée de croissance, notamment dans le domaine de la collaboration vidéo et des accessoires vidéo-ludiques.

Les analystes prédisent à Logitech une poursuite de la marche florissante des affaires. Les activités de service devraient jouer un rôle plus important et générer des revenus en hausse.

OBJECTIFS: pour 2021/22, le groupe valdo-californien vise à maintenir ses revenus au niveau record de 2020/21 et table sur un résultat opérationnel (Ebit) compris entre 800 et 850 millions de dollars. L'objectif d'Ebit a été relevé fin avril dans la foulée de la publication des résultats annuels. Jusqu'alors, la barre était fixée entre 750 et 800 millions.

POUR MÉMOIRE: au cours de son exercice 2020/21 (clos fin mars), Logitech a vu ses recettes s'envoler de 76% à 5,25 milliards de dollars, et son résultat avant intérêts et impôts (Ebit, non-GAAP) plus que tripler à 1,27 milliard. Malgré un effet de base défavorable du fait d'un effet fiscal lors de l'exercice précédent, le bénéfice net avait été doublé à 947 millions.

Les actionnaires ont eu droit à leur part du gâteau, avec un dividende en hausse de 10% par rapport à l'exercice précédent. Par ailleurs, le volume du programme de rachat d'actions entamé l'été dernier a été porté à 1 milliard de dollars, au lieu des 250 millions initialement annoncés.

Logitech est toujours à l'affut de cibles potentielles pour compléter ses activités existantes. Certaines acquisitions sont si petites que le groupe n'est pas tenu de les déclarer, avait déclaré M. Darrell dans une interview à L'Agefi, tout en laissant entendre que l'entreprise disposait de liquidités suffisantes pour financer une transaction de grande envergure.

COURS DE L'ACTION: début juillet, Logitech a été adoubé par l'opérateur boursier SIX au SMI des valeurs vedettes. Le titre y remplacera dès mi-septembre la porteur de l'horloger Swatch. L'action n'a pas profité outre mesure de cette annonce. Depuis le début de l'année, la nominative Logitech s'est bonifiée de près d'un tiers.

site web: www.logitech.com

