Prévisions Logitech: ventes trimestrielles attendues à 1,25 milliard de dollars

Zurich (awp) - Le fabricant de périphériques informatiques Logitech publiera dans la nuit du 18 au 19 janvier ses résultats au troisième trimestre de son exercice décalé 2020/21 (octobre à décembre). Huit analystes se sont prêtés pour AWP au jeu des prévisions:

T3 2020/21E (en mio USD) consensus AWP T3 2019/20A chiffre d'affaires 1'246,6 902,7 Ebit(non-GAAP) 226,2 151,6 bénéfice net (GAAP) 190,8 117,5 (en %) marge brute 39,9 37,6

FOCUS: Logitech profite de la crise de coronavirus avec l'essor mondial du télétravail (home office) et de l'enseignement à domicile (home schooling). Les ventes d'équipements de vidéo-conférences, tels que webcams, systèmes vidéo ou appareils audio ont bondi. Celles de claviers et de souris ont également progressé, alors que le segment des jeux vidéo (gaming) devrait avoir connu un trimestre florissant.

Dans de nombreux pays, le transfert des ventes de magasins stationnaires à ceux en ligne devrait s'être intensifié à l'approche des fêtes de fin d'année en raison du renforcement des mesures de confinement. La croissance devrait par ailleurs se refléter directement sur la profitabilité. Les analystes tablent en moyenne sur une amélioration de 39,9% de la marge brute. Aux facteurs favorables s'ajoute la faiblesse du dollar.

OBJECTIFS: lors de la présentation du deuxième partiel 2020/21 mi-octobre, le directeur général (CEO) Bracken Darrell avait dit s'attendre à ce que la croissance se poursuive. "Le dernier trimestre a été exceptionnellement bon, et nous avons parfois eu des difficultés à satisfaire la demande", avait-il déclaré.

Logitech avait alors relevé ses objectifs pour l'ensemble de son exercice décalé (clos fin mars). La barre en termes de croissance des recettes avait été placée à 35-40%, contre 10-13% jusque-là, et celle pour le résultat avant intérêts et impôts (non-GAAP) à 700-725 millions de dollars, après 410 à 425 millions. En 2019/20, la firme valdo-californienne avait dégagé un Ebit de 387 millions.

POUR MÉMOIRE: Logitech est pour le moment un des grands gagnants de la crise sanitaire. Sur le seul deuxième trimestre, son chiffre d'affaires s'est envolé de 75% sur un an, à 1,26 milliard de dollars, alors que la marge brute a bondi de 7,5 points de pourcentage à 45,3%.

Le groupe a également fait part de son intention de réduire son impact environnemental, indiquant que d'ici fin 2021, plus de la moitié de ses souris et claviers seraient fabriqués à base de plastiques recyclés, ce qui devrait permettre d'éviter la production de 7100 tonnes de nouvelles matières plastiques par an et l'émission de 11'000 tonnes de dioxyde de carbone (CO2).

COURS DE L'ACTION: l'essor des nouvelles formes de travail et d'enseignement à distance se sont traduites par un véritable engouement pour le titre Logitech, qui depuis mi-mars aligne les records. En moins d'un an, l'action a vu sa valeur quasiment tripler, à plus de 90 francs suisses.

