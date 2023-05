Ventes en chute pour Logitech l'an dernier

Lausanne (awp/ats) - Le spécialiste des périphériques informatiques valdo-californien Logitech a enregistré un chiffre d'affaires en chute de 17% durant l'exercice décalé 2022/23, clos à la fin mars, par rapport à 2022, à 4,54 milliards de dollars. A taux de change constant, la baisse atteint 13%.

"Malgré la baisse des ventes, nous sommes beaucoup plus importants qu'avant la pandémie" de Covid-19, assure dans un communiqué diffusé mardi Bracken Darrell, président et directeur général de Logitech. "Nous nous concentrons sur notre stratégie à long terme, en développant nos capacités et en capitalisant sur les tendances qui alimentent notre activité - la collaboration vidéo, le travail hybride, les jeux et la création de contenu numérique".

Le résultat d'exploitation GAAP s'est élevé à 458 millions de dollars (410 millions de francs suisses au cours actuel), en recul de 41% par rapport à l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation non GAAP a quant à lui reflué de 35%, à 589 millions de dollars.

Sur le seul quatrième trimestre, les ventes se sont repliées de 22% (20% à taux de change constant) par rapport à la même période de l'année précédente, à 960 millions de dollars. Le bénéfice GAAP a chuté de 70%, à 39 millions, alors que le résultat d'exploitation non GAAP a baissé de 47%, à 82 millions.

Pour les six premiers mois de l'exercice 2024, Logitech prévoit un chiffre d'affaires entre 1,8 et 1,9 milliard de dollars et un résultat d'exploitation non GAAP compris entre 160 et 190 millions.

