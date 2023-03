Le PDG de Rio Tinto achète des actions d'une valeur de 3,3 millions GBP

(Alliance News) - Voici un tour d'horizon des transactions d'actions par les directeurs et gestionnaires de sociétés cotées à Londres annoncées jeudi et non rapportées séparément par Alliance News :

Rio Tinto PLC - Mineur basé à Londres - Le directeur général Simon Trott vend 20 000 actions à 59,365933 GBP chacune pour un total de 1,2 million GBP le mercredi et 35 000 actions à 59,848208 GBP par action pour un total de 2,1 millions GBP le jeudi.

Lok'n Store Group PLC - Fournisseur d'espace de self-stockage basé à Farnborough, Angleterre - Déclare que le directeur non exécutif Simon Thomas vend 10 000 actions à 860 pence le jeudi pour un montant total de 86 000 GBP. Il déclare que son intérêt bénéficiaire dans la société diminue à 1,4 million d'actions, ce qui représente une participation de 4,7 % dans la société.

United Utilities Group PLC - Société d'approvisionnement en eau basée à Warrington, Angleterre - Le secrétaire général Simon Gardiner vend 6 244 actions à 10,250898 GBP chacune pour un montant total de 64 006 GBP le mardi. Dit qu'une personne associée à Simon Gardiner, Sara Gardiner, vend 13 186 actions à 10,280136 GBP chacune pour un total de 135 553 GBP lundi.

Benchmark Holdings PLC - Société de génétique, de santé et de nutrition aquacole basée à Sheffield, Angleterre - Le directeur non exécutif Yngve Myhre achète 200 000 actions à 38,35 pence par action pour un total de 76 700 GBP le mercredi. Suite à cette transaction, son intérêt bénéficiaire total dans la société est de 1,3 million d'actions, ce qui représente une participation de 0,18 %.

