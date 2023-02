Le chiffre d'affaires du Lok'n Store bondit au premier semestre, les emménagements augmentant de 14 %.

(Alliance News) - Lok'n Store Group PLC a déclaré lundi que le commerce au cours du premier semestre de son exercice financier était "dynamique", les revenus ayant été stimulés par la hausse des prix.

La société de self-stockage basée à Londres a déclaré que les revenus des magasins comparables pour les six premiers mois qui se sont terminés le 31 janvier ont augmenté de 10% par rapport à l'année précédente, tandis que les emménagements pour la période ont augmenté de 14% par rapport à l'année précédente.

Lok'n Store a noté que le prix par pied carré de l'espace occupé était en hausse de 9,2 %, la dynamique des prix devant se maintenir en raison de la forte demande et des bons niveaux d'occupation.

La société a ajouté que l'espace unitaire occupé du même magasin a connu une hausse de 2,6 % par rapport à l'année précédente.

Lok'n Store a noté des pressions de coûts sur les taux commerciaux et l'énergie, mais a déclaré qu'elle s'attendait à ce que ces pressions soient à court terme et qu'elles finissent par revenir à des niveaux normaux. Les augmentations absolues du niveau des coûts sont susceptibles d'être entraînées par l'augmentation du nombre de ses magasins, a expliqué la société.

Le pipeline actuel de nouveaux magasins ajoutera 49% à sa surface commerciale en propriété une fois développée, a déclaré Lok'n Store, notant qu'il existe un certain nombre d'opportunités au-delà de son pipeline déjà décroché.

Les travaux de construction se poursuivent sur les nouveaux développements de magasins à Bedford, Peterborough, Staines et Basildon, qui devraient tous ouvrir en 2023, a déclaré Lok'n Store. Le site de Kettering de la société devrait ouvrir début 2024.

"Au fur et à mesure que nous ouvrons de nouveaux magasins et que leur taux d'occupation augmente, leur valeur augmente de manière significative. Le flux de trésorerie de ces magasins peut alors financer la croissance future et un dividende croissant pour nos actionnaires", a commenté le président Andrew Jacobs.

La société a déclaré qu'elle s'attend à ce que la valeur nette d'inventaire par action à la fin de l'exercice 2023 soit globalement inchangée par rapport à 9,72 GBP par action à la fin de l'exercice 2022.

Les actions Lok'n Store étaient en baisse de 2,7 % à 937,00 pence par action lundi après-midi à Londres.

Par Harvey Dorset, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.