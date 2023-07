Lok'n Store Group plc est une société de self-stockage basée au Royaume-Uni. La société possède environ 40 centres de self-stockage commercialisés en Angleterre et au Pays de Galles. La société propose du self-stockage à partir de ses propres magasins et des services de gestion à des propriétaires de stockage tiers. Des services de self-stockage et d'autres services de stockage sont disponibles pour les clients dans les centres Lok'nStore, offrant un stockage à environ 17 000 clients personnels et professionnels. La société dispose d'un pipeline d'environ 10 magasins décrochés. Le stockage personnel de la société propose le stockage pour étudiants, des salles de stockage, le stockage de véhicules, des forces et des services. Son stockage professionnel comprend le stockage de palettes, l'archivage en self-stockage, l'espace de bureau flexible, l'espace d'entrepôt, le stockage multisite et le stockage de véhicules commerciaux. Son stockage personnel et professionnel est disponible sur différents sites, tels que Aldershot, Ashford, Basingstoke, Bristol, Broadstairs, Cardiff, Chichester, Crawley, Crayford, Dover, Eastbourne, Exeter, Fareham, Farnborough, Harlow et plus encore.

Secteur Développement et opérations immobilières