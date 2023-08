Loma Negra Compania Industrial Argentina SA est une entreprise à intégration verticale basée en Argentine, active dans l'industrie du ciment. Elle produit et distribue du ciment, du ciment de maçonnerie, des agrégats, du béton et de la chaux, principalement utilisés dans la construction privée et publique, à des distributeurs en gros, des producteurs de béton et des clients industriels, entre autres. L'entreprise opère dans cinq segments : Ciment, ciment de maçonnerie et chaux Argentine, Ciment Paraguay, Béton, Granulats, Chemin de fer et autres. Ciment, ciment de maçonnerie et chaux Argentine comprend les activités de ciment, de ciment de maçonnerie et de chaux en Argentine. Ciment Paraguay comprend l'activité ciment au Paraguay. Le béton comprend principalement la production et la vente de béton prêt à l'emploi. Les agrégats comprennent la production et la vente d'agrégats granitiques. Les chemins de fer comprennent la fourniture du service de transport ferroviaire. Le secteur "Autres" comprend le traitement et le recyclage des déchets industriels pour produire des matériaux utilisés comme combustible ou matière première.

Secteur Matériaux de construction