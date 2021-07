Lomiko Metals Inc. : complète une EEP positive pour le projet de graphite La Loutre 29/07/2021 | 22:33 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires VAN avant impôt de 314 millions CAD avec un TRI de 28,3% à 916 USD/t de Cg ; VAN après impôt de 186 millions CAD avec un TRI de 21,5 % Lomiko Metals Inc. (Lomiko) (TSX-V : LMR, OTC : LMRMF, FSE : DH8C) ("Lomiko Metals Inc" ou “Lomiko" ou la "Société") a le plaisir d’annoncer les résultats positifs de l’étude économique préliminaire (EEP) sur son projet La Loutre qu’elle détient à 100 pour cent dans le sud-est du Québec. L’EEP a été produite par Ausenco Engineering Canada Inc. ("Ausenco") conformément à l'Instrument national 43-101 ("NI 43-101"). Lomiko aspire à présent à démarrer une étude préliminaire de faisabilité (EPF) afin de faire progresser son projet La Loutre vers le stade de production, dans le cadre d’une stratégie de développement par étapes, tout en poursuivant ses ambitieux programmes de forage afin d’en augmenter la valeur. Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210729006157/fr/ Figure 1: Site Plan (Photo: Business Wire) Faits saillants de l’EEP (tous les montants indiqués sont en dollars canadiens, sauf indication contraire) : Prix moyen pondéré à long terme 1 du graphite : 916 USD/t de concentré de carbone graphitique

Taux de change : 1,00 CAD = 0,75 USD

V aleur actuelle nette (VAN) avant impôt (8 %) de 313,6 millions CAD

VAN après impôt (8 %) de 185,6 millions CAD

T aux de rentabilité interne (TRI) avant impôt de 28,3 %

TRI après impôt de 21,5 %

Période de remboursement avant impôt de 3,3 ans

Période de remboursement après impôt de 4,2 ans

Dépenses d'investissement ("CAPEX") initiales de 236,1 millions CAD, incluant la préproduction minière, le traitement, les infrastructures (routes, construction des lignes électriques, installations pour l’accumulation des résidus, bâtiments connexes et gestion de l’eau)

Durée du traitement pendant la vie de la mine (VdM) de 14,7 ans

Coefficient de recouvrement moyen pendant la VdM (Déchets : minéralisation) de 4,04 : 1

Production de l'usine pendant la VdM de 21 874 kilotonnes (1 kt = 1 000 tonnes métriques) de charge d'alimentation produisant 1 436 kt de concentré de graphite titrant 95,0 % de Cg.

Production annuelle moyenne de concentré de graphite de 108 kt pendant les huit premières années ; production annuelle moyenne pendant la VdM de 97,4 kt.

Teneur moyenne en graphite au niveau de la tête de fraisage de 7,44 % de Cg pendant les huit premières années ; teneur moyenne en graphite au niveau de la tête de fraisage pendant la VdM de 6,67 % de Cg.

Taux moyen de recouvrement de 93,5 % de Cg pendant la VdM.

Ressources mesurées + indiquées à la teneur limite du scénario de base de 1,5 % de Cg atteignant 23 165 kt à une teneur de 4,51 % de Cg pour 1,04 Mt de graphite.

Ressources présumées à la teneur limite du scénario de base de 1,5 % de Cg atteignant 46 821 kt à une teneur de 4,01 % de Cg pour 1,9 Mt de graphite.

Un coût direct de 386 USD par tonne de concentré de graphite

Coûts de maintien tout inclus (CMTI) de 406 USD par tonne de concentré de graphite. L’équipe de Lomiko a le plaisir de présenter les résultats d’une EEP de son projet La Loutre qui démontrent clairement le potentiel pour la Société de devenir un producteur majeur de graphite en Amérique du Nord, avec un taux de rendement interne (TRI) après impôt positif de 21,5 % et une valeur actuelle nette (VAN) après impôt de 186 millions CAD. L’EEP plaide en faveur d’une mine à ciel ouvert avec une production étalée sur 14,7 années, des conditions économiques robustes (prix de vente de 916 USD/tonne de Cg) ainsi que des coûts au comptant et CMTI très attirants, de faibles dépenses d'investissement et une faible intensité capitalistique. Les huit premières années cibleront une production moyenne de concentré de graphite payable de 108 kt/a, culminant à 112 kt/a la 4e année. « La propriété La Loutre a montré qu’elle peut potentiellement devenir une mine de graphite extrêmement rentable dans l’une des régions productrices les plus prolifiques au Canada. L’EEP du projet La Loutre a été produite par l’équipe d’Ausenco, l’une des sociétés d'ingénierie les plus expérimentées et renommées travaillant dans le domaine minier au Canada. Grâce à des programmes de forage supplémentaires, nous continuerons d’ajouter et de mettre à niveau les ressources pendant que nous cherchons à faire avancer le projet vers le stade de la production », a déclaré A. Paul Gill, Président Directeur Général de Lomiko. L’EEP du projet La Loutre indique que la propriété possède le potentiel géologique qui permettrait de prolonger la vie de la mine au-delà de la période initiale de 14,7 années présentée dans l’EEP, ainsi que la possibilité d'étendre l'échelle de production en augmentant les ressources minérales grâce aux activités d’exploration et de forage en cours. L’objectif de la Société est que La Loutre devienne une mine essentielle pour sa croissance future dans une juridiction favorable à l'industrie minière. Avec une forte trésorerie pour accompagner ses prochaines étapes, la Société prévoit démarrer une étude préliminaire de faisabilité (EPF) et des études d'impact environnemental, tout en continuant d’explorer le potentiel géologique de sa propriété La Loutre. « Le développement d’accords de collaboration cruciaux en matière de minéraux entre le Canada et les États-Unis et entre le Canada et l’UE donne accès à ces marchés pour les produits de graphite. Un accent est mis sur les projets avec une durabilité en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), des éléments également adoptés par Lomiko. Les critères stricts de l’étude devraient aboutir à un graphite à prix concurrentiel pour les clients sur les marchés nord-américain et européen. Ces récents accords entre le Canada et les États-Unis et entre le Canada et l’Europe ont identifié le graphite comme un élément essentiel qui fera partie d’une nouvelle chaîne d'approvisionnement. Lomiko est prête à maximiser la valeur de La Loutre en faisant progresser les études visant à raffiner le projet et à réduire ses risques », a ajouté M. Gill. Lomiko est impatiente de travailler avec ses partenaires sur le territoire de la MRC de Papineau, dont les municipalités de Lac-des-Plages et de Duhamel, ainsi que les communautés des Peuples Autochtones environnantes. Nous continuerons également de travailler en étroite collaboration avec les gouvernements du Québec et du Canada pour faire avancer le projet La Loutre. Présentation Ausenco a été nommée comme consultant principal pour l’EEP le 22 février 2021, conformément à l'Instrument national 43-101 – Normes de divulgation pour les projets miniers ("NI 43-101"). Ausenco est le consultant principal responsable du développement global de l’EEP, incluant le traitement, l’infrastructure majeure, l’hydrogéologie, l’hydrologie, l’environnement, l’accumulation des stériles et des résidus miniers, l’activité minière et l’évaluation économique. Hemmera Envirochem Inc., le groupe spécialiste de l’ESG d’Ausenco, a apporté un soutien en matière d’environnement et Moose Mountain Technical Services était en charge de l’estimation des ressources et de la conception de la mine. Metpro Management Inc. (Metpro) était en charge de la métallurgie. Le projet La Loutre est situé dans la zone de déformation de Nominingue-Chénéville au Québec. La propriété consiste en un vaste bloc continu de 42 claims miniers totalisant 2 508,97 hectares (25,09 km2) et est située à environ 117 km au nord-ouest de Montréal dans le sud du Québec, 230 km au sud-ouest du projet Nouveau Monde Matawinie et 100 km au sud-est de la mine d’Imerys Graphite & Carbone à Lac-des-îles. Analyse financière L’analyse économique a été effectuée en supposant un taux d'actualisation de 8 %. Cette analyse montre une VAN prévue avant impôt atteignant 313,6 millions CAD avec un taux d'actualisation de 8 %, un taux de rendement interne de 28,3 % et une période de recouvrement de 3,3 ans. Sur une base après impôt, une VAN de 186 millions CAD avec un taux d'actualisation de 8 %, un TRI de 21,5 % et une période de recouvrement de 4,2 ans sont attendus. Un résumé des caractéristiques économiques du projet est présenté au Tableau 1. La taille des mailles telle qu’indiquée au Tableau 1 est dérivée du test en circuit fermé (TCF) sur le Master composite effectué par SGS Canada Inc. Benchmark Mineral Intelligence (Benchmark) a fourni des informations tarifaires basées sur la taille des mailles uniquement. Les prix sont dérivés des prix anticipés du graphite par Benchmark et sont identifiés au Tableau 1. Tableau 1 : Prévision de prix du graphite Taille des mailles Prix moyen sur 10 ans (USD/tonne) % de distribution Prix moyen pondéré (USD/t) +50 1 211 10,8 130,79 +80 987 21,6 213,19 +100 893 10,8 96,44 -100 837 56,8 475,42 Moyenne : 100 915,84 Description de l’évaluation économique Tableau 2 : Résumé des caractéristiques économiques du projet Général Valeur totale/moy. pendant la VdM Prix du graphite (USD/tonne) $915,84 Taux de change (USD:CAD) 0,75 Vie de la mine (années) 14,7 Tonnes extraites perdues totales (kt) (incluant la pré-décantation) 88 396 Tonnage total de la charge d'alimentation (kt) 21 874 Ratio de décapage de l'exploitation pendant la VdM (W:O) 4,04 Production Valeur totale/moy. pendant la VdM Teneur au niveau de la tête de fraisage (% de Cg) 6,67 Taux de recouvrement de l'usine (%) 93,5% Teneur du concentré (% de Cg) 95,0% Concentré de graphite total récupéré (kt) 1 436 Production de concentré annuelle moyenne pendant la VdM totale (kt) 97,4 Coûts d'exploitation Valeur totale/moy. pendant la VdM Coût d'extraction (CAD/tonne broyée) $16,20 Coût de traitement (CAD/tonne broyée) $11,85 Frais généraux et administratifs (CAD/tonne broyée) $2,37 Coûts d'exploitation totaux (CAD/tonne broyée) $30,43 Coût de transport (CAD/tonne de concentré de Cg) $37,42 Redevance NSR * 1,0 % Coûts au comptant (USD/tonne de concentré de Cg) ** $386 CMTI (USD/tonne de concentré de Cg) *** $406 Coûts en capital Valeur totale/moy. pendant la VdM Capital initial (millions de CAD) $236,1 Coût de maintien (millions de CAD) $37,7 Coûts de fermeture (millions de CAD) $5,6 Coûts de récupération (millions de CAD) $4,0 Données financières - avant impôt Valeur totale/moy. pendant la VdM VAN (8 %) (millions de CAD) $313,6 TRI (%) 28,3% Recouvrement (années) 3,3 Données financières - après impôt Valeur totale/moy. pendant la VdM VAN (8 %) (millions de CAD) $185,6 TRI (%) 21,5% Recouvrement (années) 4,2 * La propriété La Loutre est assujettie à une redevance Revenus Nets de Fonderie (RNF) de 1,5 %, dont la Société rachète un 0,5% pour un montant de 0,5 million de dollars. ** Les coûts au comptant comprennent les coûts miniers, les coûts de traitement, les frais généraux et administratifs au niveau de la mine, les coûts de transport et les redevances. *** Les CMTI incluent les coûts au comptant plus le coût de maintien, les coûts de fermeture et la valeur de récupération. Sensibilité Une analyse de sensibilité a été effectuée sur le scénario de base de la VAN et du TRI avant impôt et après impôt du projet en utilisant les variables suivantes : prix du métal, dépenses d'investissement totales (initiales + de maintien), coûts d'exploitation totaux et taux de change. Le tableau ci-dessous fournit un résumé de l’analyse de sensibilité. Tableau 3 : Sensibilité de la VAN après impôt (8 %) Prix du

graphite

(USD/t) VAN après

impôt (8 %)

(CAD) Dépenses d'investissement initiales Dépenses d'exploitation FX Cas de

base (-20%) (+20%) (-20%) (+20%) (-20%) (+20%) $750 $76 $115 $37 $123 $28 ($32) $176 $850 $143 $180 $104 $188 $96 $28 $251 $916 $186 $222 $148 $230 $140 $65 $301 $1 150 $332 $364 $297 $371 $289 $188 $461 $1 300 $419 $445 $388 $449 $382 $264 $547 Tableau 4 : Sensibilité du TRI après impôt Prix du

graphite

(USD/t) TRI Dépenses d'investissement initiales Dépenses d'exploitation FX Cas de

base (-20%) (+20%) (-20%) (+20%) (-20%) (+20%) $750 13,8% 18,6% 10,4% 17,1% 10,2% 5,4% 20,8% $850 18,6% 24,1% 14,6% 21,6% 15,3% 10,2% 25,8% $916 21,5% 27,5% 17,2% 24,4% 18,4% 13,0% 29,0% $1 150 31,0% 38,8% 25,6% 33,5% 28,3% 21,6% 39,5% $1 300 36,7% 45,4% 30,5% 38,8% 34,2% 26,6% 45,2% Ressources minérales Les ressources minérales sont estimées à partir d’une base de données de puits de forage contenant 117 puits de forage pour une longueur de 15 160 mètres et 8 850 intervalles d’analyse. L’estimation des ressources minérales (ERM) totales est résumée au Tableau 5, avec la teneur limite du scénario de base de 1,5 % de graphite mise en évidence. Un puits Lerchs-Grossman pour les ressources a été construit en utilisant le cas d’un puits à 150 % basé sur les prix, les coûts hors site, la récupération métallurgique et les prix du graphite utilisés pour l’analyse économique, confinant ainsi la ressource à une forme de puits avec des "perspectives raisonnables d'une éventuelle extraction économique". La teneur limite est basée sur un coût de traitement de 11,85 CAD/tonne, des frais généraux et administratifs de 2,37 CAD/tonne et un taux de change de 1,00 CAD = 0,75 USD tel que résumé dans les notes ci-dessous. Une teneur limite de 1,5 % de Cg a été utilisée pour le scénario de base de l’estimation des ressources, qui permet aisément de couvrir les coûts de traitement et les frais généraux et administratifs. Ces estimations des ressources minérales incluent les ressources minérales présumées qui sont considérées comme trop spéculatives géologiquement pour qu’on leur applique des considérations économiques qui leur permettraient d’être classées dans la catégorie des réserves minérales. Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n’ont pas démontré une viabilité économique. Tableau 5 : Estimation des ressources minérales (date effective : 14 mai 2021) Catégorie Teneur

limite de

Cg (%) Gisement EV Gisement Battery Total Tonnage Pureté du

du graphite Tonnage Pureté du

du graphite Tonnage Pureté du

du graphite Graphite

(kt) ROM

(kt) in situ

(%) ROM

(kt) in situ

(%) ROM

(kt) in situ

(%) Indiqué 1 8 321 6,38 15 889 3,32 24 210 4,37 1 057,9 1,5 8 158 6,48 15 007 3,44 23 165 4,51 1 044,3 2 7 792 6,70 12 622 3,75 20 414 4,88 995,5 3 6 768 7,33 4 529 6,16 11 297 6,86 774,6 5 4 443 9,17 2 394 8,27 6 837 8,85 605,4 Présumé 1 13 114 5,71 38 273 3,10 51 387 3,77 1 936,4 1,5 12 829 5,81 33 992 3,33 46 821 4,01 1 877,9 2 12 273 5,99 27 775 3,69 40 048 4,39 1 759,5 3 9 645 6,92 10 311 5,92 19 956 6,40 1 277,6 5 5 833 8,99 5 687 7,58 11 520 8,29 955,2 Notes pour le Tableau 5 : Les ressources sont rapportées en utilisant les normes de définition de l'ICM de 2014 et ont été estimées en utilisant les directives sur les pratiques exemplaires de l'ICM de 2019. Les ressources minérales sont rapportées en incluant les réserves minérales. Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n’ont pas démontré une viabilité économique. Les ressources minérales ont été confinées par un puits avec des "perspectives raisonnables d'une éventuelle extraction économique" en utilisant les hypothèses suivantes : taux de change 1,00 CAD = 0,75 USD ; prix moyen pondéré du graphite de 916 USD/tonne ; 100 % payables ; coûts hors site incluant les transports et l’assurance de 37,42 CAD/tonne ; taux de redevance NSR de 1,5 % ; récupération métallurgique de 95 %. Les angles de pente de puits sont 45º sous les morts-terrains, 20° dans les morts-terrains. La gravité spécifique du gisement est de 2,86 dans les zones non minéralisées et à faible teneur et de 2,78 dans les zones à haute teneur (dans les solides avec une teneur en graphite supérieure à 4 %). Les nombres étant arrondis, ils peuvent ne pas correspondre. Les facteurs suivants, entre autres, pourraient affecter l’estimation des ressources minérales : les hypothèses de prix des matières premières et de taux de change ; les angles de pente des puits ; les hypothèses utilisées pour générer le tracé de fosse selon la méthode Lerchs–Grossmann (LG), incluant la récupération de métaux et les hypothèses de coûts miniers et de traitement. La PQ n’est au courant d’aucun facteur environnemental, autorisation, juridique, de titre, de taxation, socioéconomique, de marketing, politique ou autre facteur pertinent susceptible d’affecter de manière importante l’estimation des ressources minérales. Extraction Le plan de la mine inclut 21,9 Mt de charge d'alimentation et 88,4 Mt de résidus pendant les 14,7 années de durée de vie du projet. La planification de la mine est basée sur les méthodes conventionnelles de mine à ciel ouvert, adaptées en fonction de l’emplacement du projet et des exigences locales du site. Les opérations de la mine à ciel ouvert, exploitée et gérée par le propriétaire, devraient commencer avant le démarrage de l’usine de traitement, durer 14,7 ans jusqu’à épuisement des fosses, avec une alimentation de l’usine à partir d’un stock de minerai à faible teneur au cours des deux dernières années. Le sous-ensemble des ressources minérales contenues dans les fosses à ciel ouvert, résumées au Tableau 6 avec une teneur limite de Cg de 2,5 %, forme la base du plan de la mine et du calendrier de production. Tableau 6 : Résumé de la production en fonction du plan de mine de l’EEP Description de la production en fonction du plan de mine Valeurs résumées de la production en fonction du plan de mine Charge d'alimentation de l’EEP 21 874 kt Teneur moyenne en graphite au niveau de la tête de fraisage 6,67 % de Cg Stériles et morts-terrains 88 396 kt Ratio de décapage pendant la VdM (W:O) 4,04 Teneur en graphite de la charge d'alimentation (années 1 à 8) 7,44 % de Cg Ratio de décapage (années 1 à 8) 4,4 Remarques : Le plan de mine et les estimations de charge d'alimentation de l’EEP sont un sous-ensemble des estimations des ressources minérales du 14 mai 2021 et sont basés sur une technique de mine à ciel ouvert et sur les informations techniques développées au niveau de l'établissement de la portée pour les gisements de La Loutre. Les ressources minérales fournies dans ce tableau ont été estimées en utilisant les normes actuelles de l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM) sur les ressources et réserves minérales, ainsi que les définitions et lignes directrices actuelles Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n’ont pas démontré une viabilité économique. D’autres tranchées et/ou forages seront nécessaires pour convertir les ressources minérales présumées et indiquées en ressources minérales mesurées. Il n'y a aucune certitude qu’une quelconque partie d’une ressource minérale sera un jour convertie en réserves Une dilution résidus : minéralisation de 0,5 m à des teneurs de blocs de contact est appliquée aux ressources minérales in situ. Les blocs partiels sont dilués en blocs entiers avant d’appliquer la teneur limite. Un recouvrement de 100% des tonnages dilués est supposée. Les ressources minérales sont indiquées à une teneur limite de 2,5 % de C(g). Les estimations ont été arrondies et peuvent entraîner des différences dans les sommes. Les limites économiques des fosses sont déterminées en utilisant l’algorithme Minesight™ Pseudoflow. Les gisements de La Loutre sont composés de la zone Battery (B) et de la zone Electric Vehicle (EV). La zone B devrait comporter deux fosses et la zone EV est divisée en deux fosses – EV North (EVN) et EV South (EVS) – la fosse EVN devant être développée en deux phases. La conception des fosses est basée sur un angle général de 45 degrés avec une configuration de hauteur de banc de 6 mètres, des bermes de 7,8 mètres de large installées à tous les deux bancs avec des angles d'attaque de 70 degrés. La ressource délimitée par les fosses pour la planification minière figure au Tableau 7 ci-dessous : Tableau 7 : Séquençage des fosses selon le plan de mine de l’EEP Puits Tonnage ROM (kt) Teneur in situ (%) Teneur diluée (%) Déchets (Mt) EVN1 6 267 7,90 7,65 20,5 EVN2 4 596 7,41 7,22 20,3 EVS 3 058 5,81 5,77 5,6 GRN 3 598 6,93 6,36 27,3 GRS 4 355 5,74 5,56 15,4 Total 21 874 6,90 6,67 89,1 Le développement minier aura lieu dans la fosse EVN pendant les quatre premières années, le développement des zones BN et BS commencera à la 5e année. La fosse EVN sera épuisée après huit ans, son remplissage à partir des fosses EVS, BN et BS commencera à la neuvième année suivi d’une restauration finale de l’aire d’accumulation commune des résidus. L’usine sera alimentée avec des matériaux provenant des fosses à un débit moyen de 1,5 Mtpa (4,1 ktpj). L’optimisation de la teneur limite est employée durant les 8 premières années, ce qui formera une pile de minerai de basse teneur adjacente à l’entrée de la fosse EVS qui permettra l’alimentation de l’usine au cours des deux dernières années de la vie de la mine. Les morts-terrains seront placés dans une aire d’accumulation directement au nord de la fosse EVS. Un site unique pour l’accumulation commune des résidus est adjacent au puits EV et sera remis en état durant la VdM. La majorité des résidus du puits Battery seront remblayés dans le puits EVN, qui fera office d’aire d’accumulation de résidus. Les activités minières seront basées sur 365 jours de fonctionnement par an, avec deux équipes de 12 heures par jour. La flotte minière est basée sur des foreuses diesel avec une taille d'embout de 140 mm pour le forage de production et le forage de contrôle de la teneur, des excavatrices hydrauliques diesel avec une taille de godet de 4,5 m3 et des chargeurs sur roues avec une taille de godet de 7 m3 pour le chargement de la production, et un transport de la production avec des camions à châssis rigide offrant une charge utile de 60 t, plus des équipements auxiliaires et de service pour appuyer les activités minières. Des systèmes d'assèchement seront installés dans chaque fosse. Toute l’eau de surface et issue des précipitations se retrouvant dans les fosses sera gérée avec des pompes submersibles. L’entretien des équipements miniers sera effectué sur place, les grosses réparations des équipements mobiles seront quant à elles faites dans les ateliers situés à proximité des installations de l'usine. Broyage et traitement L’usine de traitement La Loutre utilise une technologie de flottation standard pour produire un concentré de graphite. L’usine comprend des opérations de broyage, de concassage, de classification, de flottation, d'épaississement et de filtration des résidus, de filtration du concentré de graphite, de séchage ainsi que de criblage et de séparation en produits de différentes tailles. Le concentré de graphite est chargé dans des sacs d’une tonne en vue de l’expédition et de la vente. L’usine devrait traiter 1,5 Mt de produit par an à un débit moyen de 4 100 t/j. L’usine est conçue pour offrir une disponibilité de 8 147 heures par an, ou 93 %, avec un débit d'exploitation de 184 t/h. L’usine a été conçue pour parvenir à un taux de récupération moyen du graphite de 93,5 % avec une teneur en concentré de 95 % de Cg durant la vie du projet sur la base des essais métallurgiques effectués par SGS Lakefield en 2021. La séparation du produit en graphite est estimée comme suit : 32 % à plus de 80 mesh (177 microns) et 68 % à moins de 80 mesh (177 microns). La capacité d’accumulation des résidus miniers a été planifiée pour supporter en toute sécurité la production durant toute la vie de la mine telle que décrite dans cette EEP. Les résidus miniers produits seront mélangés ou évacués avec 50 % des stériles dans la partie centrale et sud, et le reste des stériles sera accumulé dans une installation d’accumulation de résidus commune construite au nord-ouest de l’usine de traitement jusqu’à la fin de la 9e année d’exploitation. Les bermes de retenue du périmètre de l’aire d’accumulation commune de résidus seront construites avec des stériles provenant du développement de la mine à ciel ouvert et utiliseront une méthode de construction en aval pour garantir un stockage sécuritaire des résidus sur le long terme. Les eaux de ruissellement et dans l’aire d’accumulation commune de résidus seront collectées dans des bassins de rétention d'eau adjacents. La production de résidus après la 9e année sera placée dans la fosse EVN épuisée. Coûts en capital et d'exploitation Le coût en capital initial total pour le projet La Loutre est estimé à 236,1 millions de dollars, incluant des provisions pour les coûts indirects et les imprévus de respectivement 41,4 et 36,1 millions de dollars. Les coûts en capital de maintien sont estimés à 37,7 millions de dollars, tel qu’indiqué au Tableau 8. Les coûts d'exploitation sont estimés à 30,43 dollars par tonne broyée, tel qu’indiqué au Tableau 9. Tableau 8 : Coûts en capital totaux Description par domaine de coûts Coût en capital

initial

(millions de CAD) Coûts en capital

de maintien (millions de CAD) Description par domaine de coûts

(millions de CAD) Extraction $29,4 $24,1 $53,5 Traitement $79,1 - $79,1 Infrastructure (et co-élimination) $28,9 $13,7 $42,5 Infrastructure hors site $6,8 $6,80 Coûts indirects $41,4 - $41,4 Coûts du projet pour le propriétaire $14,4 - $14,4 Provisions $36,1 - $36,1 Coûts de fermeture - - $5,60 Total $236,1 $37,7 $279,5 Tableau 9 : Coûts d'exploitation totaux Domaine de coûts VdM

(millions de CAD) Coût moyen annuel

(millions de CAD) Moyenne pendant la

VdM (CAD/tonne broyée) Moyenne pendant la

VdM (USD/tonne de

concentré de Cg) Dépenses d'exploitation (%) Coûts d'exploitation totaux de la mine,

incluant les coûts de restauration $354,5 $24,0 $16,20 $185,61 53% Coûts totaux de la transformation en usine,

incluant le traitement des eaux $259,2 $17,6 $11,85 $135,74 39% Frais généraux et administratifs totaux $51,8 $3,5 $2,37 $27,15 8 % Total $665,5 $45,1 $30,43 $348,50 100% Production de graphite La production prévue de concentré de graphite est en moyenne de 97,4 kt/a par an tout au long de la VdM de 14,7 ans, avec un pic à 112 kt la 4e année. Prochaines étapes Les résultats de l’EEP indiquent que le projet proposé présente un mérite sur le plan technique et financier en utilisant les hypothèses du scénario de base. Elle a également identifié d’autres travaux sur le terrain, essais métallurgiques, études de rentabilité et analyses requis afin d’appuyer des études minières plus poussées. Les PQs considèrent les résultats de l’EEP suffisamment fiables et ont recommandé de faire passer le projet La Loutre à la prochaine phase de développement, en démarrant une EPF et en entreprenant le processus d’étude d'impact environnemental pour le projet, tout en continuant d’explorer le potentiel géologique du terrain La Loutre. Détails de l’EEP L’EEP indépendante a été préparée par Ausenco et MMTS. Ces entreprises ont fourni les estimations des ressources minérales, les paramètres de conception et les estimations de coûts pour les opérations minières, les installations de traitement, la sélection des principaux équipements, l’accumulation des résidus, la restauration, les permis et les coûts en capital initial et de maintien. Le Tableau 10 résume les contributeurs et leur domaine de responsabilité. Tableau 10 : Société de conseil et domaine de responsabilité Société de conseil Domaine de responsabilité Ausenco Engineering

Canada Inc. Conception de l’installation de traitement.

Conception de l’infrastructure de surface, incluant le terrassement, la conception de l’infrastructure électrique et informatique, les bâtiments, les voies utilitaires et la gestion de l'eau sur le site.

Conception de l’installation d’accumulation commune de résidus miniers.

Coûts en capital de l’infrastructure de surface et de l’installation de traitement.

Coûts d'exploitation de l’installation de traitement.

Analyse financière et intégration globale selon le Règlement NI 43-101. Hemmera Envirochem Inc.

(Une société Ausenco) Hydrogéologie

Hydrologie

Caractérisation géochimique des stériles, des résidus et des produits.

Bilan hydrique à l’échelle du site.

Contribution de la qualité des eaux souterraines aux études environnementales.

Études environnementales, permis et coûts de fermeture.

Contexte réglementaire, considérations sociales et conformité réglementaire anticipée au niveau. environnemental

Metpro Management Inc. Développement d’essais métallurgiques et analyses. Moose Mountain Technical

Services Examen des données historiques.

Données actuelles et historiques pour la géologie, l’exploration et le forage.

Préparation d’échantillons, assurance/contrôle qualité et vérification des données.

Modélisation géologique et estimation des ressources minérales.

Conception de la mine et des infrastructures de la mine.

Calendrier de production de la mine.

Coûts en capital et coûts d'exploitation de la mine. Personne qualifiée Toutes les informations techniques ne concernant pas l’EEP contenues dans le présent communiqué de presse ont été vérifiées et approuvées par Mike Petrina, P.Eng., qui est une "personne qualifiée" au sens défini par l’Instrument national 43-101 – Normes de divulgation pour les projets miniers ("NI 43-101"). L’EEP a été préparée par Ausenco. Les contributeurs au rapport sont des Personnes qualifiées (PQ) en vertu de l’Instrument national 43-101, ils sont indépendants de Lomiko aux fins de cet Instrument. Le contenu technique de l’EEP et du présent communiqué de presse a été vérifié et approuvé par : Tommaso Roberto Raponi, P.Eng (PEO), en charge des processus et des infrastructures

Mohammed (Ali) A. Hooshiar Fard, P.Eng (EGBC), en charge de la gestion des résidus et de l’eau

Greg Trout, P.Eng (APEGA), en charge de l’extraction

Sue Bird, P.Eng (EGBC), en charge de l’estimation des ressources

Scott Weston, P.Geo (EGBC), en charge de l’environnement

Oliver Peters, P.Eng (PEO), en charge des essais métallurgiques Mesures financières non IFRS La Société a inclus certaines mesures financières non IFRS dans ce communiqué de presse, notamment le coût en capital initial, les coûts d'exploitation au comptant, le coût comptant total, les coûts de maintien tout inclus, le capital d'expansion et l’intensité capitalistique, qui ne sont pas des mesures comptabilisées en vertu des Normes internationales d'information financière (IFRS) et n’ont pas de signification standardisée au sens de ces normes. Il se peut, par conséquent, que ces mesures ne soient pas comparables à des mesures similaires utilisées par d'autres sociétés. Chacune des mesures utilisées vise à fournir des informations supplémentaires à l’utilisateur et ne doit pas être considérée de manière isolée ni comme substitut aux mesures préparées conformément aux IFRS. Les mesures financières non IFRS utilisées dans le présent communiqué de presse et communes au secteur de l'exploitation du graphite sont définies ci-dessous. Coûts au comptant totaux et coûts au comptant totaux par tonne de concentré de graphite Les coûts au comptant totaux reflètent le coût de la production. Les coûts au comptant totaux indiqués dans l’EPP incluent les coûts miniers, les coûts de traitement du minerai et de traitement des eaux, les frais généraux et administratifs de la mine, les coûts hors site, les coûts de raffinage, les coûts de transport et les redevances. Les coûts au comptant totaux par tonne de concentré de graphite sont calculés en divisant les coûts au comptant totaux par le nombre de tonnes de concentré de graphite. Coûts de maintien tout inclus (CMTI) et CMTI par tonne de concentré de graphite Les CMTI reflètent toutes les dépenses nécessaires pour produire une tonne de concentré de graphite à partir de l’exploitation. Les CMTI figurant dans l’EEP incluent les coûts au comptant totaux, le capital de maintien, les coûts de fermeture et la restauration, mais ils excluent les frais généraux et administratifs corporatifs. Les CMTI par tonne de concentré de graphite sont calculés en divisant les CMTI par le nombre de tonnes de concentré de graphite. À propos de Lomiko Metals Inc. Lomiko Metals détient une participation de 100 % dans le développement de la propriété de graphite La Loutre au sud du Québec. Situé à 117 kilomètres au nord-ouest de Montréal, la propriété consiste en un grand bloc continu comprenant 42 claims miniers totalisant 2 509 hectares (25,1 km2). Lomiko a également des options sur le projet Bourier, comportant 203 concessions pour une emprise au sol totale de 10 252,20 hectares (102,52 km2) dans le triangle du lithium du Canada, près de la région de la Baie James au Québec, qui comporte des gisements de lithium et des corridors minéralisés de lithium. Pour de plus amples informations sur Lomiko Metals, veuillez consulter le site www.lomiko.com, contacter A. Paul Gill au 604-729-5312 ou envoyer un courriel à : info@lomiko.com. À propos d’Ausenco Ausenco est une entreprise mondiale qui redéfinit les frontières du possible. Notre équipe est répartie dans 26 bureaux établis dans 14 pays, avec des projets sur plus de 80 sites à travers le monde. Forts de notre expertise technique approfondie et de nos 30 ans d'expérience sectorielle, nous fournissons des études-conseil innovantes et à valeur ajoutée, ainsi que des solutions de réalisation de projets, d’exploitation et de maintien des actifs aux secteur des mines et des métaux, du pétrole et du gaz, et industriel. L’expérience d’Ausenco dans les projets miniers va des études conceptuelles, de préfaisabilité et de faisabilité pour de nouveaux développements de projets à l’exécution de projets EPCM (ingénierie-approvisionnement-construction-gestion) et EPC (ingénierie-approvisionnement-construction). Mise en garde concernant les énoncés prospectifs Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables qui sont basés sur les attentes, estimations, projections et interprétations à la date des présentes. Les informations dans ce communiqué de presse concernant la transaction, et toutes les autres informations contenues aux présentes qui ne sont pas des faits historiques, peuvent être des énoncés prospectifs. Toute déclaration qui concerne des discussions à propos des prévisions, attentes, interprétations, convictions, plans, projections, objectifs, hypothèses, événements ou performances futurs (utilisant souvent, mais pas toujours, des termes tels que "s’attend à" ou "ne s’attend pas à", "est attendu", "interprété", "point de vue de la direction", "anticipe" ou "n’anticipe pas", "plans", "budget", "planifié", "prévisions", "estimations", "pense que" ou "prévoit de", ou des variantes de ces termes ou expressions, ou affirmant que certains événements, actions ou résultats "pourraient" ou "peuvent" survenir ou être atteints) ne constitue pas l'énoncé d'un fait historique, pourrait être un énoncé prospectif et vise à identifier un énoncé prospectif. Basés sur des hypothèses et estimations raisonnables de la direction de la Société à la date de leur formulation, ces énoncés prospectifs impliquent des risques, connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient provoquer un écart important entre les résultats, performances ou accomplissements réels des sociétés et tout résultat, performance ou accomplissement futur exprimé ou sous-entendu dans lesdits énoncés prospectifs. Parmi ces facteurs figurent, entre autres, les risques associés au redémarrage des opérations ; les mesures supplémentaires susceptibles d’être prises pour limiter la propagation de la COVID-19 ; l’impact des perturbations liées à la COVID-19 en relation avec les activités commerciales de Société, notamment sur ses employés, fournisseurs, installations et autres parties prenantes ; les incertitudes et les risques apparus et pouvant apparaître en relation avec les déplacements, et les autres répercussions sur les marchés financiers et impacts sociaux de la COVID-19 et les réponses apportées à cette maladie. Bien que les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse soient basés sur ce que la direction pense, ou pensait à ce moment-là, être des hypothèses raisonnables, les parties ne peuvent pas garantir aux actionnaires et acheteurs potentiels de valeurs mobilières que les résultats réels seront conformes à ces énoncés prospectifs, car il pourrait y avoir d’autres facteurs conduisant à des résultats différents de ceux anticipés, estimés ou prévus, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité de l'exactitude ou de l'exhaustivité de ces énoncés prospectifs. La Société décline toute obligation, et n’en assume aucune, de mettre à jour ou réviser ces énoncés prospectifs ou informations de nature prospective contenus dans les présentes pour refléter de nouveaux événements ou circonstances, sauf si la loi l'exige. Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assume une quelconque responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse de valeurs, commission de valeurs mobilières ou autre autorité de régulation n’a approuvé ou désapprouvé les informations contenues dans les présentes. Au nom du conseil d’administration, “A. Paul Gill”

Président-directeur général __________________________

1 Le prix moyen pondéré du graphite sur le long terme est déterminé en pondérant le pourcentage de la production de tailles de flocons de graphite par rapport aux prix respectifs des tailles de flocons. Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être comparée au texte officiel qui aura préséance. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210729006157/fr/

© Business Wire 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur LOMIKO METALS INC. 22:33 LOMIKO METALS INC. : complète une EEP positive pour le projet de graphite La Lou.. BU 25/06 LOMIKO METALS : Investment SHD Smart Home Devices Ltd dépose un nouveau brevet a.. BU 26/05 LOMIKO METALS : Le CEO de Lomiko Metals intervient à propos de la révolution des.. BU 20/04 LOMIKO METALS : A Paul Gill, PDG de Lomiko prendra la parole lors de la conféren.. BU 10/04 LOMIKO METALS : Le test métallurgique de Lomiko au site de La Loutre produit un .. BU 23/03 LOMIKO METALS : retient les services de la société BRIDGE © pour développer ses .. BU