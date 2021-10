Lomiko Metals : Informations mises à jour sur la vente de Lomiko Technologies Inc. à Promethieus Technologies Inc. pour 1 236 625 de dollars

Lomiko Metals Inc. ("Lomiko") (TSX-V: LMR, OTC: LMRMF, FSE: DH8C) Lomiko Metals Inc. a annoncé le 31 juillet 2019 la signature d'un accord portant sur la vente de sa participation de 100% dans Lomiko Technologies Inc. à Promethieus Technologies Inc. (Canada) pour 1 236 625 dollars ainsi que le remboursement de 152 857 dollars de frais payés par Lomiko au nom de Promethieus Technologies Inc. La holding de Lomiko Technologies détient 18,5% de SHD Smart Home Devices, qui s'est récemment vu attribuer un brevet pour son dispositif IoT HUB le 26 juin 2021, et 40% de Graphene ESD Inc.

Le 25 novembre 2019, Lomiko a informé les actionnaires d'une mise à jour relative à la transaction et le 3 décembre 2019 la société a confirmé que les actionnaires avaient très largement validé la transaction lors de l'assemblée générale annuelle extraordinaire du 29 novembre 2019.

Extension de Promethieus en 2021

À la suite des communiqués de presse publiés par Lomiko les 31 juillet 2019, 3 décembre 2019 et 6 août 2020, Lomiko a confirmé avoir conclu et prolongé son accord de vente de Lomiko Technologies à Promethieus Technologies du 4 octobre 2021 au 30 novembre 2022. À la conclusion de la vente, Lomiko Metals percevra la somme de 1 236 625 dollars ainsi que 152 857 dollars de frais payés au nom de Promethieus par Lomiko Metals. Lomiko maintiendra une participation à hauteur de 20% dans Promethieus Technologies, qui sera échangée contre une participation de 20% dans une entité à créer, Promethieus Ventures NV, en cours d'introduction en bourse à la Dutch Caribbean Securities Exchange (DCSX) et dont l'objectif est de lever 10 millions dollars (US). Dans la mesure où la transaction n'est pas encore finalisée, une proposition de résolution sera faite lors de la prochaine assemblée générale annuelle et extraordinaire (AGA) des actionnaires de Lomiko, le 26 novembre 2021, afin d'entériner l'approbation de la transaction par les actionnaires sans lien de dépendance.

La transaction était soumise (1) à l'approbation des actionnaires, (2) à la conclusion d'un financement par Promethieus et (3) à l'approbation des autorités réglementaires. La transaction a été considérée comme une transaction avec lien de dépendance dans la mesure où M. A. Paul Gill est directeur de toutes les entités concernées.

Promethieus achète 40% de Graphene ESD

Promethieus Technologies a informé Lomiko de la signature d'un accord pour l'achat de 40% de Graphene ESD au prix de 10 000 USD. De ce fait, une fois la transaction effectuée par Lomiko Technologies, Promethieus détiendra 80% des parts de Graphene ESD.

Pour tout renseignement complémentaire sur Lomiko Metals, SHD Smart Home Devices ou Promethieus, consultez le site Web à l'adresse www.lomiko.com, www.shddevices.com et www.promethieus.com, e-mail: info@lomiko.com.

Au nom du conseil d'administration

"Gabriel Erdelyi"

Directeur

