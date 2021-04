Lomiko Metals : A Paul Gill, PDG de Lomiko prendra la parole lors de la conférence virtuelle "Edward Snowden - On the Record" organisée par le Private Investment Club

Lomiko Metals Inc. (TSX-V: LMR, OTC: LMRMF, FSE: DH8C) (Lomiko ou la "Société") annonce que son PDG, A. Paul Gill, prendra la parole dans le cadre de la conférence virtuelle Edward Snowden - On the Record organisée par le Private Investment Club (PIC), le 24 avril à 10h30 – 18h00 EDT, 7h30 – 15h00 PDT.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210420006139/fr/

A. Paul Gill Joins Edward Snowden, Robert Allen and Sunil Tulsiani for ON THE RECORD - a virtual conference for business leaders (Graphic: Business Wire)

Intitulée "On The Record", la nouvelle série est consacrée aux entrepreneurs, aux pionniers, aux disrupteurs sectoriels, aux professionnels de l'entreprise, aux investisseurs et aux passionnés de l'immobilier. L'objectif du PIC est d'offrir aux participants l'opportunité de se développer sur le plan personnel et professionnel grâce à une participation proactive à l'événement.

Edward J. Snowden sera le premier invité spécial de l'événement. M. Snowden a été appelé un traitre, un héros, un sonneur d'alerte, un dissident, et un patriote. Des officiels américains ont condamné ses agissements, considérés comme une "atteinte sérieuse" aux capacités de renseignement des États-Unis. M. Snowden a défendu ses divulgations en les présentant comme un effort "pour informer le public au sujet de ce qui est fait en son nom, et de ce qui est fait contre lui". Ses divulgations ont alimenté des débats sur la surveillance de masse, les secrets gouvernementaux, et l'équilibre entre la sécurité nationale et la confidentialité des informations.

Le PDG de Lomiko, A. Paul Gill, présentera également la contribution de Lomiko à la nouvelle économie verte, le rôle joué par le Canada dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le potentiel que représente la révolution des véhicules électriques.

Le rôle du Québec dans la nouvelle économie verte

En 2020, le Gouvernement du Québec a publié le Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques (le "Plan québécois"), qui indique que la demande en graphite devrait probablement augmenter de 300 à 500% dans les décennies à venir étant donné qu'une plus grande quantité est utilisée dans la production de graphite sphérique pour la portion d'anode des batteries au lithium-ion des véhicules électriques. Le Québec a l'opportunité de jouer un rôle crucial dans la réduction des émissions de carbone et de devenir un acteur incontournable dans l'approvisionnement en matériaux critiques de batterie en Amérique du Nord.

Pour de plus amples renseignements sur Lomiko Metals, veuillez visiter www.lomiko.com, ou contacter A. Paul Gill au 604-729-5312 ou par email: info@lomiko.com.

Au nom du conseil d'administration,

"A. Paul Gill"

Chef de la direction

La Société souhaite invoquer la "règle refuge". Ni la TSX Venture Exchange, ni son fournisseur de services de régulation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la TSX Venture Exchange) n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210420006139/fr/