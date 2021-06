Lomiko Metals : Investment SHD Smart Home Devices Ltd dépose un nouveau brevet américain pour un réceptacle de concentrateur d'alimentation (IdO)

Lomiko Metals Inc. (« Limiko ») (TSX-V : LMR, OTC : LMRMF, FSE : DH8C) investment SHD Smart Home Devices Ltd. ( www.shddevices.com) a déposé un nouveau brevet sous le n° 11063396 à l'United States Patent and Trademark Office des États-Unis pour son réceptacle mural de concentrateur d'alimentation d'IdO. La date de publication du brevet est fixée au 15 juillet 2021. Lomiko Metals Inc., filiale à 100 % de Lomiko Technologies Inc., détient 18,15 % de SHD Smart Home Devices Ltd. (www.shddevices.com) et 40 % des dispositifs de stockage d'énergie en graphène. Il s'agit d'un excellente réalisation de SHD qui ouvre la porte aux licences et à la fabrication. SHD continue d'étudier les possibilités d'octroi de licences et de fabrication et vise à obtenir la certification UL (Laboratoire des assurances) pour ce produit et poursuit ses efforts en R&D pour les produits liés à la conversion d'énergie, à la gestion de la chaleur et aux bornes de recharge pour véhicule électrique.

« SHD saisit une incroyable opportunité pour participer au marché florissant de l'IdO et des objets intelligents », a déclaré le CEO, A. Paul Gill, « les grandes entreprises telles que Leviton, Legrand, Pass and Seymour et d'autres ont pris la mesure de ce nouveau marché et ont lancé des appareils similaires ».

Afin de se concentrer sur les propriétés de ses matériaux pour batteries au Québec, Lomiko Metals a conclu un accord pour céder sa participation de 100 % dans Lomiko Technologies Inc. à Promethieus Technologies Inc. (Canada) (www.promethieus.com) pour un montant de 1 236 625 dollars le 6 août 2020. Promethieus Technologies Inc. (Canada) prévoit une fusion avec Promethieus Technologies NV et la société résultant de cette opération vise à s'inscrire au DCSX afin de rechercher des fonds supplémentaires pour faire évoluer simultanément SHD et Graphen ESD. Lomiko conserverait une participation de 20 % dans l'émetteur résultant et sera remboursé au titre de paiements de frais à hauteur de 152 858 dollars par Lomiko au nom de Promethieus Technologies Ltd. La transaction devait se terminer le 30 juin 2021, mais cette date cible n'a pu être respectée en raison de retards liés à la COVID 19. Une nouvelle résolution visant à repousser l'échéance de la vente sera présentée à la prochaine assemblée générale annuelle.

Les fabricants de téléphones mobiles comme Samsung et Apple ont déjà pris la décision de ne pas inclure d'adaptateurs de recharge dans la boîte d'emballage des nouveaux téléphones. Le concentrateur d'alimentation breveté d'IdO dispose de 6 ports de recharge USB et de 2 prises de courant traditionnelles, ce qui permet de recharger jusqu'à 8 appareils électroniques à partir d'une seule prise. En outre, les ports USB sont situés sur les côtés de l'appareil, ce qui permet d'utiliser simultanément toutes les prises USB sans condamner les prises de courant. C'est un problème auquel sont confrontées de nombreuses options de la concurrence avec des ports USB placés sur le devant. Ces appareils permettent également de réduire considérablement le gaspillage d'énergie dû à la surchauffe des convertisseurs de puissance, générée par des chargeurs plutôt défaillants. SHD est une société créée conjointement par Lomiko Technologies et MegaHertz Power Systems Ltd. le 16 février 2016, orientée vers les appareils de l'Internet des objets (IdO) et les solutions de recharge des VE. SHD continuera de suivre sa stratégie pour développer, fabriquer en sous-traitance, distribuer et vendre ses chargeurs et appareils connexes.

À ce jour, il y a 130 millions de ménages en Amérique du Nord et un taux annualisé sain et désaisonnalisé de 1,3 million de mises en chantier d'habitations. En outre, les bureaux, les hôtels et les cafés sont également des marchés potentiels pour les appareils de recharge USB. Si seulement un ou deux appareils de charge USB sont installés dans les nouvelles maisons et rééquipés dans les maisons actuelles en cours de rénovation, il y aura une demande saine pour ces produits IdO. SHD prévoit de commencer des négociations avec des opérateurs IdO pour vendre les prises de courant IdO et d'autres dispositifs connexes sur les marchés nord-américains. Lomiko partagera son réseau de relations industrielles pour contribuer au développement de l'entreprise et bénéficiera ensuite du multiplicateur de fonds propres de SHD sans avoir à supporter les coûts d'ingénierie, de développement de nouveaux produits, de propriété intellectuelle ou de marketing associé, à mesure que se fera le déploiement de la prise de courant IdO et de la gamme supplémentaire de produits IdO.

