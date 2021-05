Lomiko Metals : Le CEO de Lomiko Metals intervient à propos de la révolution des véhicules électriques lors de la Conférence sur la croissance émergente (Emerging Growth Conference), le 26 mai 2021

Lomiko Metals Inc. (TSX-V : LMR, OTC : LMRMF, FSE : DH8C) (Lomiko ou la « Société ») invite les particuliers, les investisseurs institutionnels, les conseillers et les analystes à assister à sa présentation interactive en temps réel lors de la Conférence sur la croissance émergente.

Lomiko fera une présentation de 30 minutes à la Conférence sur la croissance émergente, le 26 mai 2021 à 12h00 EST, 9h00 PST. 26 mai 2021 à 12h00 EST, 9h00 PST. Veuillez VOUS INSCRIRE ici pour vous assurer de pouvoir assister à la conférence et recevoir toutes les mises à jour qui seront publiées. Cette conférence interactive en ligne permettra aux actionnaires existants et à la communauté des investisseurs d'interagir en temps réel avec le CEO de la société, M. A. Paul Gill.

La présentation traitera principalement des développements récents sur le marché des matériaux pour batteries, de l'évaluation économique préliminaire (EEP) en cours portant sur le projet de graphite de La Loutre et de l'exploration du nouveau projet de lithium de Bourier. Lundi 24 mai 2021, Les entreprises québécoises de graphite ont été informées de la bonne nouvelle à savoir que Nouveau Monde (NYSE : NMG) a commencé à se négocier à la Bourse de New York, en attirant une attention bien nécessaire sur les développeurs de graphite et de lithium au Québec.

M. Gill effectuera une présentation et offrira ensuite un tour de table pour répondre aux questions. Posez vos questions pendant la conférence, et essayez d'aborder le plus de sujets possibles.

Si les participants ne peuvent pas se joindre à la conférence en direct à la date fixée, ils pourront visionner une webdiffusion archivée sur EmergingGrowth.com. Nous publierons également un lien vers cette diffusion après la conférence.

À propos de la Conférence sur la croissance émergente

La Conférence sur la croissance émergente est un moyen efficace utilisé par les sociétés publiques pour présenter et communiquer rapidement à la communauté des investisseurs, dans le confort d'un bureau, leurs nouveaux produits, services et effectuer d'autres annonces importantes.

La Conférence est orientée vers des entreprises issues d'une large gamme de secteurs de croissance, et qui sont dotées de solides équipes de direction, de produits et services innovants, d'une stratégie ciblée, d'une bonne exécution et d'un potentiel global de croissance à long terme. Son public se constitue potentiellement de dizaines de milliers d'investisseurs particuliers et institutionnels, ainsi que de conseillers en placement et d'analystes.

Toutes les séances se dérouleront en webcasts vidéos à l'heure de l'Est.

À propos de Lomiko Metals

Lomiko Metals détient une participation de 100 % dans son développement de graphite de La Loutre au sud du Québec. Située à 117 kilomètres au nord-ouest de Montréal, le terrain présente un grand bloc d'une seule traite comprenant 42 concessions minières totalisant 2 509 hectares. (25,1 km2). Lomiko a également optionné pour le projet Bourier, comportant 203 concessions et une emprise au sol totale de 10 252,20 hectares. (102,52 km2) dans une région du Québec qui possède d'autres gisements de lithium et des minéralisations de lithium reconnues, comme indiqué sur les cartes et dans le tableau ci-dessous. Le projet Bourier est un nouveau gisement potentiel de lithium présent dans une région de lithium bien définie.

Pour de plus amples informations sur Lomiko Metals, examinez le site web à l'adresse suivante : www.lomiko.com, contactez M. A. Paul Gill au 604-729-5312 ou adressez un courriel à l'adresse suivante : info@lomiko.com.

Au nom du conseil d'administration,

« A. Paul Gill »

CEO

Nous recherchons la sécurité. Ni la Bourse de croissance TSX, ni son fournisseur de services de réglementation (selon la définition du terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument la responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

